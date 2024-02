Xiaomi i Leica tworzą wspólnie Instytut Optyczny

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Xiaomi oraz Leica Camera AG wspólnie ogłosiły utworzenie Instytutu Optycznego Xiaomi x Leica. Powołanie tej organizacji to ugruntowanie rozwijającej się współpracy obu marek, oraz niewątpliwa rewolucja w branży smartfonów. Skupiając się na technologii optycznej, Instytut ma na celu integrację wielu dziedzin nauki, w tym cyfrowego obrazowania i sztucznej inteligencji. Instytut Optyczny Xiaomi x Leica rozwija przełomowy standard przemysłowy dla wydajności optycznej w urządzeniach mobilnych, podnosząc poprzeczkę zarówno pod względem technologii, jak i doświadczeń użytkownika. Inicjatywa ta kładzie nacisk na filozofię, parametry techniczne i wrażenia odbiorcy. Smartfon Xiaomi 14 Ultra, którego premiera zaplanowana jest w najbliższym miesiącu, to przełomowe urządzenie w dziedzinie mobilnej fotografii, które nada kierunek dla rozwoju tego standardu w przyszłych urządzeniach.







Instytut Optyczny Xiaomi x Leica będzie promować innowacje, dążąc do stworzenia zaawansowanego systemu optycznego dla urządzeń mobilnych. Wykorzystując doświadczenia zarówno marki Leica, jak i Xiaomi, Instytut skupia się na czterech głównych obszarach:

• projektowaniu ultraprecyzyjnych soczewek optycznych w kompaktowej formie,

• osiąganiu najwyższej wydajności w obliczeniach wykorzystywanych w cyfrowej fotografii,

• przestrzeganiu najbardziej rygorystycznych standardów optycznych dla soczewek oraz prowadzeniu badań

• stosowaniu najnowszej technologii optoelektronicznej.



Xiaomi i Leica zainwestowały znaczne zasoby, aby osiągnąć ten cel, i powołały wspólny zespół ponad 200 ekspertów. Peter Karbe z Leica, projektant odpowiedzialny za soczewki czwartej generacji, w tym kultowe rozwiązania, takie jak serie obiektywów Noctilux i APO, będzie pełnił funkcję Eksperta ds. Optyki. Zeng Xuezong, Wiceprezes Xiaomi Group i Prezes działu Xiaomi Mobile Phone, będzie pełnił funkcję Dyrektora. Yi Yan, Kierownik Zespołu Technicznego Oprogramowania Xiaomi Group, oraz Wang Xuanran, Dyrektor Generalny Działu Aparatów Xiaomi, będą pełnić funkcje Zastępców Dyrektora.



Xiaomi zapewnia solidne wsparcie w zakresie badań i rozwoju dla Instytutu. Obecnie planowane są trzy główne laboratoria w Pekinie, skupiające się na komponentach aparatów fotograficznych, obrazowaniu oraz ocenie jakości obrazu. Obejmując łączną powierzchnię 2 644 m², będą to jedne z najlepszych, największych i najbardziej zautomatyzowanych laboratoriów urządzeń fotograficznych.













Źródło: Info Prasowe - Xiaomi