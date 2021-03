Xiaomi najpopularniejszą marką smartfonów w Polsce

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Kolejne wyniki badań rynku potwierdzają, że Xiaomi zostało nową ulubioną marką elektroniki użytkowej w Polsce. Według wstępnych jeszcze wyników IDC, Xiaomi urosło o ponad 90% pod względem liczby sprzedanych smartfonów. Pod kątem wartości sprzedanych smartfonów Xiaomi zajęło miejsce trzecie, za Apple i Samsungiem, co jednak nie dziwi, jeśli weźmiemy pod uwagę strategię cenową marki, szczególnie rezygnację z bardzo wysokich marż. Nie przeszkodziło to Xiaomi osiągnąć wartość sprzedaży większą o 118% w porównaniu do roku ubiegłego.









Źródło: Info Prasowe / Xiaomi