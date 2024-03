Xiaomi nawiązuje współpracę z Mrozem

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Xiaomi sukcesywnie rozbudowuje swoją społeczność. Do kręgu entuzjastów smartfonów producenta dołącza znany polski muzyk – Mrozu. Artysta zdecydował się wykorzystać najnowszy flagowiec, Xiaomi 14 Ultra, aby pokazać kulisy swojej legendarnej trasy koncertowej. Nowe urządzenie stało się dla artysty doskonałym narzędziem do komunikacji z fanami. Zarówno wielbiciele Mroza, jak i entuzjaści marki Xiaomi, otrzymają niepowtarzalną okazję, by zobaczyć jak wyglądają kulisy pracy artysty. Mrozu wraz z zespołem przygotują serię materiałów video, które uchwycą codzienne wyzwania czy emocje związane z wyjściem na scenę.







Mrozu, jeden z najpopularniejszych artystów w Polsce, to nie tylko ikona sceny muzycznej, ale także kreator trendów. Podczas swych energetyzujących występów, zawsze znajduje się w blasku reflektorów, jednak podobnie jak na scenie, tak i w życiu, najczęściej najciekawsze rzeczy dzieją się gdzieś w tle. Za sprawą najnowszego smartfona Xiaomi 14 Ultra artysta podzieli się ze światem unikatowymi materiałami zakulisowymi.



Xiaomi 14 Ultra to jedno z najnowszych flagowych urządzeń producenta, które zadebiutowało na globalnym rynku podczas Mobile World Congress (MWC) w Barcelonie. Jego największym atutem są zaawansowane funkcje fotograficzne. Z czterema tylnymi aparatami, w tym głównym posiadającym przysłonę ƒ/1.63-ƒ/4.0, Xiaomi 14 Ultra zapewnia doskonałą jakość obrazu nawet w trudnych warunkach oświetleniowych. Odpowiednie uchwycenie świateł i cieni na każdej fotografii zagwarantuje najwyższej jakości zestaw optyki. Obiektywy zastosowane w Xiaomi 14 Ultra stworzyła legendarna niemiecka firma fotograficzna Leica, która od 100 lat zapewnia rozwiązania najwyższej jakości. Najnowsze rozwiązania zastosowane w smartfonie przełożą się na pełne nasycenie barw, stabilizację obrazu oraz najwyższą rozdzielczość zdjęć czy filmów. Wykorzystanie technologii sztucznej inteligencji w Xiaomi 14 Ultra umożliwia łatwe edytowanie zdjęć i materiałów wideo. Dzięki temu użytkownicy mogą w pełni wykorzystać potencjał urządzenia w codziennych czynnościach.



Światło, a tym samym cień, mają fundamentalne znaczenie dla fotografii. Kulisy trasy koncertowej i występów rozbłysną w nowy sposób na portalach społecznościowych artysty, a opowieść, którą Mrozu przekaże za pomocą aparatów Xiaomi 14 Ultra, pozwoli wszystkim zainteresowanym doświadczyć świata, którego na co dzień nie mają szansy ujrzeć.











Źródło: Info Prasowe - Xiaomi