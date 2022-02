Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Xiaomi ogłasza partnerstwo z YouTube. Użytkownicy Xiaomi będą mogli skorzystać z przedłużonego okresu próbnego YouTube Premium na wybranych urządzeniach. Otrzymają dwa miesiące YouTube Premium na smartfonach Redmi Note 11 – oznacza to dostęp do najlepszych treści bez reklam i w trybie offline. YouTube Premium obejmuje subskrypcję YouTube Music Premium, gdzie użytkownicy mogą uzyskać nieograniczony, wolny od reklam dostęp do milionów oficjalnych utworów oraz występów na żywo, coverów i remiksów. Użytkownicy mogą skorzystać z oferty YouTube Premium na wybranych smartfonach Xiaomi. Wystarczy otworzyć preinstalowaną aplikację YouTube i postępować zgodnie z instrukcjami lub odwiedzić stronę youtube.com/premium.







Urządzenia, których dotyczy promocja:

• Redmi Note 11 Pro 5G

• Redmi Note 11 Pro

• Redmi Note 11S

• Redmi Note 11









Źródło: Info Prasowe / Xiaomi