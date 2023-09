Xiaomi wprowadza nową linię AIoT

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Xiaomi zaprezentowało dziś najnowszą gamę inteligentnych urządzeń typu wearable, w tym smartwatch Xiaomi Watch 2 Pro i opaski Xiaomi Smart Band 8 oraz Xiaomi Smart Band 8 Active. Urządzenia świetnie uzupełniają się z najnowszymi smartfonami z serii Xiaomi 13T,a ich zadaniem jest zapewnienie nam komfortu oraz wydajności w dzisiejszym zabieganym świecie. Xiaomi Watch 2 Pro, zarządzany przez system Google Wear OS, jest inteligentny, stylowy i wydajny. Łączy w sobie liczne przeciwieństwa – to potężne przenośne urządzenie, ale długo działa na pojedynczym ładowaniu baterii, ma świetny design przy czym pozostaje wygodne podczas ćwiczeń czy fitnessu.







Jedną z wyróżniających się cech Xiaomi Watch 2 Pro jest jego integracja z pakietem popularnych aplikacji, w tym Portfelem Google, Mapami Google i Asystentem Google. Do tego możemy wybierać wśród szerokiej gamy funkcji śledzenia zdrowia i kondycji. Xiaomi Watch 2 Pro jest wyposażony w chipset nowej generacji Qualcomm Snapdragon W5+ Gen 1, dzięki czemu działa szybko i energooszczędnie. Użytkownicy mogą cieszyć się łącznością LTE zegarka, co pozwala wykonywać rozmowy telefoniczne i SMSy bez smartfonu. Funkcja ta wymaga wcześniejszego uruchomienia planu eSIM.



Entuzjaści fitnessu docenią precyzję zapewnianą przez dwuzakresowy czujnik GNSS, który dokładnie śledzi kondycję i przebieg treningu. Dzięki ponad 150 trybom sportowym, Xiaomi Watch 2 Pro umożliwia kompleksową analizę treningu i statystyki wydajności. Ponadto zapewnia użytkownikom cenny wgląd w jakość snu, pomagając tym samym zrozumieć ich wzorce snu i podejmować świadome decyzje w celu poprawy ich samopoczucia.



Xiaomi Watch 2 Pro może pochwalić się stylowym designem – wytrzymałą obudową ze stali nierdzewnej, dostępną z luksusowym skórzanym paskiem lub wytrzymałą opaską z gumy fluorowej. Jego 1.43-calowy wyświetlacz AMOLED o wysokiej rozdzielczości ma obrotową koronkę i klawisz skrótów. Ułatwia to użytkownikom nawigację po licznych niestandardowych funkcjach. Mamy wybór spośród ponad 20 zainstalowanych tarcz zegarka. Dla dodatkowej personalizacji dostępny jest szereg odpinanych pasków w modnych kolorach.





Sport łączy się ze stylem: Xiaomi Smart Band 8

Xiaomi Smart Band 8 to najnowsza propozycja w ofercie opasek fitness Xiaomi. Urządzenie oferuje ponad 150 trybów sportowych, zapewniając użytkownikom szeroki wybór aktywności fitness do wyboru. Opaska w czasie rzeczywistym monitoruje naszą kondycję i wyświetla dokładne dane treningowe. Warto wspomnieć jedną innowację – coś dla entuzjastów biegania – nowy tryb „Pebble Mode”, w którym mocujemy opaskę do buta, co zwiększa precyzję analizy postawy podczas biegu, a to z kolei przyczynia się do poprawy naszej wydajności.



Xiaomi Smart Band 8 nieprzerwanie monitoruje natlenienie krwi i tętno, jakość snu oraz cykl menstruacyjny kobiet. To holistyczne podejście do monitorowania zdrowia pozwala użytkownikom świadomie sterować samopoczuciem. W środku opaski działa najnowszy chipset Apollo 4 Blue Lite, dlatego Xiaomi Smart Band 8 działa naprawdę płynnie. Ulepszona bateria o pojemności 190 mAh zapewnia do 16 dni typowego użytkowania na jednym ładowaniu. Co więcej, nową opaskę naładujemy do pełna w ciągu zaledwie jednej godziny.

Dzięki wodoodporności 5ATM, Xiaomi Smart Band 8 nadaje się do treningów w każdych warunkach. Ma 1.62-calowy, krystalicznie czysty wyświetlacz AMOLED o wysokiej rozdzielczości, szklaną powłokę CORNING GG3 i metalową ramkę NCVM. Użytkownicy mogą wybierać pomiędzy opcjami kolorystycznymi Champagne Gold i Graphite Black.



Xiaomi Smart Band 8 jest wyposażony w ponad 200 wstępnie zainstalowanych tarcz zegarka (w tym w stylistykach gamingowych), dzięki czemu użytkownicy mogą spersonalizować swoje urządzenie, dopasować je do swojego nastroju i stylu. Nowe, szybko odpinane paski oferują różnorodne materiały i wzory. Do wyboru mamy pasek skórzany pleciony, pasek w kratkę, podwójny oraz łańcuszek ze stali nierdzewnej, do zawieszenia na szyi. Dzięki nim, możesz dopasować to urządzenie do różnych okazji – to nowoczesna, technologiczna biżuteria na spotkania towarzyskie.





Aktywność i wygoda w jednym: Xiaomi Smart Band 8 Active

Xiaomi Smart Band 8 Active to idealna alternatywa dla wszystkich miłośników sportu. Szczególnie powinien zainteresować biegaczy, którzy otrzymali tutaj dodatkowe 10 unikatowych trybów sportowych. Niezależnie więc, czy dopiero zaczynasz, czy jesteś zaawansowanym sportowcem z łatwością znajdziesz adekwatny do swoich umiejętności program treningowy.



Oprócz szerokiej gamy trybów sportowych opaska umożliwia monitorowanie licznych funkcji życiowych. Przez całą dobę monitoruje nasz puls oraz, co ciekawe, poziom SpO2, czyli saturację (nasycenie) krwi tlenem. Dodatkowo otrzymamy zaawansowane opcje monitorowania snu. Olbrzymią ilość danych, którą przekazuje zegarek, bez trudu można sprawdzić na dużym wyświetlaczu 1.47”, zaś optymalny design UI/UX jeszcze bardziej zwiększy ilość danych i szczegółów na każdej stronie.



Xiaomi Smart Band 8 Active powstała z myślą o aktywności fizycznej i może Wam towarzyszyć niezależnie od warunków pogodowych na zewnątrz. Poziom wodoodporności 5ATM umożliwia korzystanie z opaski nie tylko w czasie deszczu, ale również skutecznie sprawdzi się w trakcie pływania. Jej smukła i lekka tarcza 9.99 mm zapewni przy tym olbrzymią swobodę noszenia, a wydajna bateria pozwoli cieszyć się opaską nawet do 14 dni na jednym ładowaniu.



Co ważne, użytkownicy nie są skazani na porzucenie dobrego stylu i swojej indywidualności. Xiaomi Smart Band 8 posiada szereg możliwości personalizacji, w tym ponad 100 tarcz zegarka oraz opcję ustawień własnych projektów graficznych. Jeśli tego byłoby mało, to do dyspozycji pozostają też 2 warianty kolorystyczne opasek.



Ceny, dostępność

Xiaomi Watch 2 Pro będzie dostępny na polskim rynku w dwóch wariantach wizualnych: czarna obudowa z czarnym paskiem z gumy fluorowej oraz srebrna obudowa z brązowym paskiem skórzanym. W konfiguracji Bluetooth urządzenie dostaniemy w cenie 1099 PLN, natomiast w wariancie sprzętowym 4G LTE za 1299 PLN. Xiaomi Watch 2 Pro będzie dostępny w regularnej sprzedaży w terminie późniejszym niż premiera rynkowa.



Xiaomi Smart Band 8 będzie dostępna w 2 wariantach kolorystycznych: Graphite Black oraz Champagne Gold. Urządzenie na premierę dostępne będzie w atrakcyjnej, promocyjnej cenie 177 PLN (od 26.09 do 03.10 włącznie). Później regularna cena urządzenia wynosić będzie 199 PLN.





















Źródło: Info Prasowe - Xiaomi