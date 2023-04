Xtorm - stacja ładująca XP500

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Holenderska marka XTorm postanowiła wyjść naprzeciw potrzebom wszystkich wielbicieli wyjazdów w dziką głuszę, biwakowania lub dłuższych imprez na działce, plaży albo polu kempingowym. W tym celu uzupełniła swoja portoflio na polskim rynku o dwa urządzenia z serii Xtreme, dzięki którym nigdy nie stracimy kontaktu z cywilizacją. Natomiast za sprawą ładowania solarnego przy słonecznej pogodzie nie zabraknie w nich mocy przez bardzo długi czas. Przenośna stacja ładująca XP500 i panel słoneczny XPS100, bo o nich mowa, właśnie mają swoją premierę - akurat przed majówką i sezonem wiosennych wyjazdów oraz urlopów pod chmurką. Sprawdzą się doskonale do zasilania wszystkich mobilnych lub większych urządzeń codziennego użytku gdy znajdujemy się z daleka od gniazdka sieciowego. Wystarczy umieścić taki potężny zestaw - generator energii na ziemi, przyczepie kempingowej lub dachu kampera.







Niezależnie od miejsca pobytu, mocy przybywaj!

Na tapetę weźmy najpierw przenośną stację ładującą XP500. Przybiera ona postać prostokątnej skrzynki o długość 19 cm, szerokości 32 cm i wysokości 20 cm, przy 9450 g wagi. W przenoszeniu pomaga specjalny uchwyt, dlatego krótki spacer ze stacją z jednego miejsca na drugie nie powinien stanowić kondycyjnego wyzwania. Wykonana została z tworzywa sztucznego, a utrzymano ją w czarno-pomarańczowej kolorystyce. Największymi atutami stacji są obecność dwóch gniazd AC o łącznej mocy 500 W i pojemność baterii wynosząca 612 Wh. Dla zwiększenia funkcjonalności znajdziemy w niej aż dziewięć dodatkowych gniazd.



Wyliczmy po kolei:

• wejście USB-C o mocy 60 W z technologią Power Delivery (przyspiesza ładowanie i dopasowuje zawsze odpowiednie napięcie prądu do ładowanego urządzenia, oszczędzając jego akumulator);

• gniazdo USB Quick Charge 3.0 o mocy 18 W;

• 2 x port USB o mocy 15 W;

• gniazdko ładowarki samochodowej o mocy 120 W (12 V);

• 2 x wyjście prądu stałego 60 W 5.5 mm;

• wejście prądu stałego 6.5 mm;

• wejście słoneczne (PV/Anderson).

W komplecie ze stacją znajdziemy też kabel ładujący AC, przewód ładowarki samochodowej, a także oczywiście kabel MC4 do ładowania za pomocą energii słonecznej (Anderson).



Multizadaniowość w cenie

Stację solarną XP500 można ładować na cztery sposoby: z gniazdka ściennego, kabla USB-C Power Delivery, za pomocą złącza 12 V w czasie jazy samochodem lub poprzez jeden lub więcej paneli słonecznych, takich jak opisywany dalej model. Oczywiście podczas zasilania energią tej stacji nadal można używać wszystkich wyjść do ładowania swoich urządzeń różnego rodzaju - smartfona, tabletu, laptopa, telewizora czy lodówki. Da się do niej również z powodzenia podłączyć gadżety starszego typu, takie jak elektryczna maszynka do golenia, szczoteczka do zębów czy wentylator.



Warto dodać, że stacja wykorzystuje nowy typ ogniwa baterii o nazwie LiFePO4. Mogą się one pochwalić około czterokrotnie dłuższą żywotnością niż standardowe ogniwa litowo-jonowe. W celu jak najszybszego przywrócenia stacji XP500 do energetycznej gotowości technologia X-Charge umożliwia wykorzystanie jednocześnie dwóch wejść To tak proste, jak podpięcie dwóch źródeł wejściowych - ładowarki ściennej i wejścia USB-C Power Delivery. Gdy oba wejścia są podłączone, funkcja X-Charge automatycznie się włącza, a my jesteśmy w stanie naładować stację o 33 proc. szybciej.



Sugerowana cena detaliczna solarnej stacji ładującej Xtorm XP500 wynosi 3399 PLN.



Wygoda i mobilność w plenerze

Drugi element opisywanego zestawu i zarazem świetne uzupełnienie stacji ładującej stanowi panel słoneczny Xtorm XPS 100. Jest to rodzaj wypełnionej elektroniką czarnej składanej maty, która po rozłożeniu ma 106 cm długości, 3 cm szerokości i 60 cm wysokości, zaś po złożeniu na pół jej długość skraca się niemal o połowę. Waga wynosi 4550 g, dlatego jej przenoszenie np. po terenie pola kempingowego nie powinno nastręczyć żadnych problemów. Jako, że jest to produkt do zastosowania zewnętrznego, wykonano go ze sztucznego materiału, odpornego na działanie wilgoci, korozji i deszczu (wodoodporność klasy IPX4). Stopki podporowe umożliwiają ustawienie panelu pod odpowiednim kątem w raptem parę sekund tak, by pochłaniał energię słoneczną jak najskuteczniej. Zintegrowana kieszeń jest zaprojektowana z myślą o łatwym przechowywaniu dołączonych kabli i chroni urządzenie przed czynnikami atmosferycznymi.



W panelu umieszczono trzy złącza: USB Quick Charge 3.0, USB-C Power Delivery o mocy 45 W i wyjście prądu stałego o mocy 100 W 5,5 mm, które można przekonwertować na MC4 dzięki dołączonemu kablowi. W praktyce oznacza to, że przy zastosowaniu dołączonych do zestawu kabli możemy naładować panelem opisywaną wyżej stację solarną, ale też smartfon, laptop, tablet, kamerę czy drona.



Energia słoneczna o wysokiej wydajności

Za sprawne działanie panelu odpowiadają wysokowydajne ogniwa SunPower. Dzięki nim sprzęt dysponuje potężną mocą wyjściową przy zachowaniu kompaktowych gabarytów. Ogniwa słoneczne są pokryte specjalną soczewkową matową powierzchnią, która minimalizuje odbicia światła i maksymalizuje dopływ energii słonecznej. To jednak nie wszystko, gdyż użytkownik może łatwo zwielokrotnić wydajność panelu. Wystarczy połączyć ze sobą dwa takie egzemplarze, aby zwiększyć ich moc wyjściową do 200 W. Taki panelowy duet jest w stanie w pełni zasilić energią wspomnianą wyżej stację ładującą w ciągu pięciu godzin.



Panel solarny Xtorm XPS 100 wyceniono na około 1799 PLN.

































Źródło: Info Prasowe / Xtorm