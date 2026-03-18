Xtorm C-LOCK – kable USB-C do zadań specjalnych

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Rozpoczynająca się wiosna to czas, w którym ruszamy w plener – na rower, wycieczki piesze, pikniki, wypady pod namiot itp. Wszędzie tam nasze urządzenia mobilne mogą potrzebować zasilania, co bywa zadaniem dość trudnym, jeśli musimy coś podładować w czasie jazdy czy wędrówki. Xtorm ma jednak w zanadrzu coś specjalnie na taką okazję – kable USB-C z systemem C-LOCK, który sprawia, że kabel podpięty do portu USB-C tkwi w nim wyjątkowo pewnie i stabilnie, a jego przypadkowe odpięcie jest mało prawdopodobne. System C-LOCK jest oczywiście zgodny ze standardem USB-C – na pierwszy rzut oka kabel wyposażony w to rozwiązanie niewiele różni się od zwykłego przewodu. Różnica polega na zastosowaniu we wnętrzu wtyku dodatkowych, wzmocnionych elementów, które zapewniają pewniejsze osadzenie kabla w porcie urządzenia.







Dzięki temu połączenie jest bardziej stabilne, mniej podatne na przypadkowe wysunięcie oraz bardziej odporne na zużycie wynikające z codziennego użytkowania. Jednocześnie C-LOCK pozostaje w pełni zgodny ze standardową architekturą USB-C, co gwarantuje pełną kompatybilność z urządzeniami oraz bezpieczeństwo portów.



Szybkie ładowanie: 240W via USB-C

Na polskim rynku dostępne są dwie serie kabli Xtorm wyposażone w technologię C-LOCK. Pierwszą są modele NextGen USB-C PD Ultra 240W, dostępne w wersjach o długości 1,5 oraz 3 m. To nowoczesne kable do ładowania urządzeń zasilanych via USB-C (z przepustowością do 240W) oraz przesyłania danych pomiędzy wszelkimi urządzeniami z tymi portami. Ich ogromną zaletą są również: system xFlex (wzmocniony rdzeń, dzięki któremu kabel jest bardziej odporny na zginanie, zerwanie i inne uszkodzenia), zintegrowany chip E-Marker (automatycznie dopasowujący natężenie prądu do potrzeb ładowanego urządzenia i chroniący je przed przegrzaniem) oraz opaska pozwalająca łatwo zwinąć kabel.



Xtremalnie dobre kable

Dla użytkowników potrzebujących ekstremalnie trwałych kabli USB przeznaczone są z kolei modele z serii Xtreme USB-C PD Ultra, które dzięki zastosowaniu technologii FlexCore wewnątrz oraz powłoce DuraCore na zewnątrz zachowują elastyczność nawet przy intensywnym użytkowaniu, a przy tym wytrzymują nacisk do 100 kg i ponad 100 000 zgięć bez uszkodzenia. Na polskim rynku dostępne są dwa modele z tej serii, oba o długości 1.5m – USB-C/USB-C oraz USB-A/USB-C. Ten pierwszy oferuje możliwość ładowania urządzeń z przepustowością do 240W (drugi: do 60W, co wynika z ograniczeń standardu USB-A). Oczywiście, tu również znajdziemy system C-LOCK (dotyczy tylko portów USB-C) oraz opaskę do zwijania kabla.



Bez ładowarki ani rusz

Dodajmy, że na polskim rynku zadebiutowały właśnie dwa inne produkty, będące doskonałym uzupełnieniem kabli Xtorm C-LOCK w podróży – m.in. za sprawą wymiennych wtyczek do gniazdek, zgodnych z popularnymi w różnych krajach standardami.

- Ładowarka podróżna Xtorm 3in1 10.000 mAh 30W z wbudowanym powerbankiem o pojemności 10,000 mAh, funkcją ładowania bezprzewodowego (7.5W) i dwoma zintegrowanymi kablami USB-C. W trybie ładowarki ściennej urządzenie może ładować np. smartfona z mocą do 30W, w trybie powerbanka – do 20W. Wbudowany powerbank można naładować bezpośrednio z gniazdka sieciowego lub via USB-C. W zestawie znajdziemy wtyczki EU/UK/US.

- Ładowarka turystyczna Xtorm 65W, wyposażona w dwa portu USB (USB-C i USB-A), zestaw adapterów do gniazdek różnego typu oraz dołączony kabel USB-C. Dzięki płaskiej, niskoprofilowej konstrukcji z powodzeniem zmieści się do każdego plecaka czy walizki i bez problemu zasili np. laptopa z USB-C (np. Macbooka), smartfon, tablet, czytnik książek itp. W zestawie znajdują się wtyczki EU/UK/US oraz AU/NZ.



Ceny nowości kształtują się następująco:

Kable NextGen USB-C PD Ultra 240W: 129 PLN (1.5m) oraz 149 PLN ( 3m)

Kable Xtreme USB-C PD Ultra 149 PLN (USB-C/USB-C) oraz 109 PLN (USB-A/USB-C)

Ładowarka podróżna Xtorm 3in1 10.000 mAh 30W: 339 PLN

Ładowarka turystyczna Xtorm 65W: 259 PLN

Wyłącznym dystrybutorem produktów Xtorm w Polsce jest firma K-Consult Sp. z o.o.

































źródło: Info Prasowe - XTORM