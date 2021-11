Xtorm Solo/Duo – modułowy patent na bezprzewodowe ładowanie

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma Xtorm wprowadza na polski rynek innowacyjną bezprzewodową ładowarkę Xtorm Solo/Duo o mocy 15W, którą – dzięki magnetycznemu połączeniu – można łatwo zespolić z drugim identycznym modułem i wygodnie ładować więcej niż jedno urządzenie. Urządzenie wyróżnia się stonowanym, dyskretnym wzornictwem i świetnie sprawdzi się zarówno na nocnym stoliku, jak i biurku w pracy. Pad indukcyjny Xtorm Solo XXW401 w podstawowej konfiguracji to ładowarka bezprzewodowa (Xtorm Solo), która obsługuje szybkie ładowanie 15W i może być wykorzystywana do ładowania wszelkich urządzeń zgodnych ze standardem Qi, w tym kompatybilnych smartfonów pracujących pod kontrolą systemów Apple iOS oraz Google Android.







Urządzenie jest płaskie i świetnie prezentuje się na biurku/stoliku – wyróżnia się m.in. charakterystycznymi dla urządzeń Xtorm trójkątnymi przetłoczeniami na miękkiej, przyjemnej w dotyku górnej powierzchni (na której spoczywają ładowane smartfony, słuchawki, zegarki itp.). Tym, co wyróżnia je na tle innych podobnych sprzętów, jest magnetyczny konektor z boku obudowy, który pozwala połączyć dwie ładowarki w jeden podwójny pad indukcyjny, na którym z powodzeniem możemy ładować więcej niż jedno urządzenie obsługujące standard Qi.



Co istotne, w takiej konfiguracji całość wciąż zasilana jest jednym kablem i jednym zasilaczem podłączanym do gniazdka sieciowego. Jeśli użytkownik uzna, że potrzebuje jednak dwóch niezależnych ładowarek (gdyż woli np. ładować dwa różne urządzenia w dwóch różnych pomieszczeniach), może błyskawicznie rozłączyć moduły i używać ich niezależnie.

Najnowszy produkt Xtorm zaprojektowano tak, by urządzenie pozostawało w czasie użytkowania maksymalnie dyskretne – diody sygnalizujące ładowanie zapalają się na nim tylko na chwilę, po rozpoczęciu tego procesu (później gasną, by nie emitować zbędnego światła np. w sypialni).



Pojedynczy moduł Xtorm Solo waży zaledwie 50 g i mierzy 8 x 8 x 0.85 cm. Maksymalna obsługiwana moc wejściowa to USB-C PD 20W, zaś dostępna moc wyjściowa to 5W/7.5W/10W/15W (dla jednego modułu; po sparowaniu dwóch, moc wyjściowa dzieli się na pół – do 7.5W per moduł).



Cenę pojedynczego modułu Xtorm Solo ustalono na 129 PLN. Zestaw dwóch modułów (Xtorm Duo) kosztuje 249 .



























Źródło: Info Prasowe / Xtorm