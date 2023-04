Xtorm XP070 Portable Power Socket, czyli przenośne... gniazdko

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Na polskim rynku pojawił się innowacyjny i zdecydowanie nietypowy powerbank marki Xtorm – model XP070 Xtreme Powerbank Portable Power Socket 70W. Wyróżnia się on tym, że może ładować urządzenia zewnętrzne nie tylko za pośrednictwem portów USB (typu A oraz C), ale również poprzez klasyczne gniazdko AC, do którego możemy podłączyć urządzenia ze standardową wtyczką. Nowość idealnie sprawdzi się np. podczas wakacyjnych czy weekendowych wyjazdów, zapewniając możliwość łatwego ładowania wszelkich przydatnych w podróży (i nie tylko) urządzeń.







Urządzenie jest idealnym rozwiązaniem dla użytkowników, którzy chcą mieć zawsze przy sobie solidny zapas energii (pojemność powerbanka to 19.200 mAh/ 69 Wh) i zamierzają wykorzystywać go do zasilania zarówno urządzeń ładowanych przez porty USB, jak i tych, które ładować lub zasilać można wyłącznie z klasycznego gniazdka (np. sprzęt biwakowy, nietypowe ładowarki, etc). To właśnie ta wszechstronność jest podstawową zaletą urządzenia – oferuje ono 1 gniazdko AC (zapewniając prąd o maksymalnym natężeniu 70W), 1 port USB-C 30 W PD (który można wykorzystać też do ładowania powerbanka) oraz 1 port USB-A 12 W.



Powerbank wyróżnia się również kompaktową, odporną na uszkodzenia obudową – pokryta jest ona gumowanym, tłumiącym wstrząsy, materiałem, zaś gniazdko AC jest dodatkowo zabezpieczone specjalną szczelną klapką. Na obudowie, oprócz portów i logotypu producenta, znajdziemy również czytelny wyświetlacz LCD, informujący o stanie naładowania urządzenia.



Urządzenie jest już dostępne na polskim rynku, w cenie 849 PLN.





























Źródło: Info Prasowe / Xtorm