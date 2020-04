Xtrfy B4 – bungee do myszki

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

W 2019 roku, pod roboczym tytułem Project 4, Xtrfy rozpoczęło prace nad czwartą generacją produktów dla graczy. Po ultra-lekkich myszkach M4 i klawiaturach K4 szwedzcy specjaliści od sprzętu do gier prezentują swój najnowszy produkt – B4 – bungee do myszki. Gadżet ten sprawia, że ruchy myszy są płynniejsze, gdyż nic nie blokuje przewodu. Może on swobodnie unosić się nad biurkiem. B4 dostępny będzie w pięciu wersjach kolorystycznych, dopasowanych do innych produktów z serii Project 4. Stabilna podstawa i elastyczne, silikonowe ramię sprawia, że produkt Xtrfy sprawdza się zdecydowanie lepiej niż tradycyjne bungee wyposażone w metalową sprężynę.







B4 zostało zaprojektowane aby nasz „gryzoń” mógł podążać za każdym machnięciem naszej dłoni bez najmniejszego oporu i zapewnia lekkość porównywalną do korzystania z urządzenia bezprzewodowego. Szwedzcy projektanci włożyli wiele pracy, żeby zapewnić stabilność konstrukcji i utrzymać niski środek ciężkości. Udało im się zachować te cechy pomimo kompaktowych rozmiarów urządzenia.



Xtrfy B4 pojawi się w sprzedaży na przełomie maja i czerwca. Rekomendowana przez producenta cena detaliczna to 69 PLN. Bungee można już zamówić w przedsprzedaży na stronie xtrfy.com.





















Źródło: Info Prasowe / Xtrfy