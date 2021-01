Xtrfy i Rocket Jump Ninja prezentują ultra-lekką myszkę

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Xtrfy ogłasza współpracę ze światowej sławy ekspertem w dziedzinie myszek dla graczy – Rocket Jump Ninja i przedstawia ultra-lekką mysz o niepowtarzalnym kształcie – Xtrfy MZ1 – Zy’s Rail. Zy "Rocket Jump Ninja" Rykoa jest przez wielu uważany za najlepszego recenzenta myszek komputerowych na świecie. Jest on jednym z najbardziej doświadczonych i zaufanych ekspertów w tej dziedzinie. Na swoim koncie ma ponad 150 zrecenzowanych modeli i ponad 20 lat doświadczenia w pierwszoosobowych shooterach. Rocket Jump Ninja stał się źródłem informacji zarówno dla graczy casualowych jak i profesjonalistów.







Kształt MZ1 na pierwszy rzut oka przypomina oburęczną myszkę z subtelnymi krzywiznami po bokach. Jest ona jednak asymetryczna. Zaprojektowana tak, aby zapewnić wygodny chwyt praworęcznym użytkownikom. Mysz waży zaledwie 56 gramów, posiada podświetlenie RGB i najnowocześniejsze komponenty, takie jak sensor Pixart 3389.



Projektując MZ1 zaczęliśmy od zera i pozwoliliśmy Zy ręcznie formować kształt w glinie. Oprócz unikalnego kształtu myszka ta wprowadza również szereg nowych funkcji, o które prosiła społeczność graczy. Podobnie jak w przypadku naszych poprzednich modeli, wszystkie ustawienia dokonywane są bezpośrednio na samej myszy, bez potrzeby korzystania z oprogramowania. MZ1 posiada dodatkowe funkcjonalności i jeszcze więcej opcji konfiguracji – mówi Erik Jensen, CTO w Xtrfy.



Nazwa Xtrfy MZ1 – Zy’s Rail odnosi się do szyny wzdłuż górnej części myszy, która jest jej najbardziej charakterystyczną cechą. Jej zadaniem jest poprawa wygody użytkowania, zapewnia pewniejszy uchwyt i pomaga poprawić celność. Jest to także hołd dla kultowego Railguna z Quake’a, w którego Rocket Jump Ninja gra od 22 lat.



Mysz będzie dostępna wiosną tego roku, a przedsprzedaż wystartuje w lutym.

























Źródło: Info Prasowe / Xtrfy