ZOTAC - 15-rocznica powstania z akcją MAGNUS ONE Challenge

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

ZOTAC Technology Limited z radością ogłasza MAGNUS ONE Challenge, aby uczcić 15 lat działalności firmy. MAGNUS ONE Challenge, wspierany przez Viper Gaming, to specjalny konkurs dla 15 najlepszych modderów obudów na świecie. Do 15 grudnia wszyscy uczestnicy będą mieli za zadanie zaprojektować, pomalować i przebudować wielokrotnie nagradzany komputer ZBOX Mini PC – MAGNUS ONE. Najlepsze realizacje zostaną wyróżnione nagrodami pieniężnymi, a jest o co walczyć. W puli nagród czeka 15000 dolarów. Organizatorzy rozdadzą nagrody w trzech kategoriach – Najlepszy Design, Najlepszy Motyw Przewodni oraz Najlepsza Integracja RGB. Zostaną one przyznane uczestnikom konkursu, którzy otrzymają najwięcej głosów.







Oprócz jury składającego się z profesjonalistów z branży, ZOTAC zaprasza również wszystkich do oddawania swoich głosów na najlepsze projekty. Głosy społeczności będą stanowić 50% ostatecznej oceny. Ponadto, wszyscy głosujący będą mieli prawo do udziału w losowaniu nagród, w którym będą mieli szansę wygrać komputer MAGNUS ONE oraz torbę z upominkami od ZOTAC. Głosowanie rozpocznie się 16 grudnia 2021 roku.



Więcej informacji znajdziecie na oficjalnej stronie MAGNUS ONE Challenge.







Źródło: Info Prasowe / ZOTAC