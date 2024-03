ZOTAC - serwery GPU z myślą o przyszłości opartej na AI

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

ZOTAC Technology Limited rozszerza swoje portfolio produktów o serię serwerów GPU. Pierwsza seria produktów z linii Enterprise marki ZOTAC oferuje przystępne cenowo i wysokowydajne rozwiązania obliczeniowe dla szerokiej gamy wymagających aplikacji, od inferencji i wizualizacji danych po szkolenia modelowe, modelowanie HPC i symulacje. Seria serwerów GPU ZOTAC jest dostępna w wielu różnych formach i konfiguracjach, obejmujących zarówno stacje robocze typu Tower, jak i serwery do montażu w szafie, w konfiguracjach z procesorami Intel i AMD. Dzięki obsłudze do 10 procesorów graficznych, modułowej konstrukcji zapewniającej łatwiejszy dostęp do wewnętrznego sprzętu, wysokiemu stosunkowi przestrzeni do wydajności oraz standardowym funkcjom, takim jak redundantne zasilacze i rozbudowane opcje chłodzenia, rozwiązania ZOTAC dla przedsiębiorstw mogą zapewnić optymalną wydajność i trwałość, nawet przy długotrwałym intensywnym obciążeniu.







Oferta serwerów GPU ZOTAC:

- Seria Essential - zoptymalizowana pod kątem opłacalności i elastyczności, oferowana w obudowach BOLT Tower Workstation i 4U rack. Idealna dla integratorów systemów i firm poszukujących dobrego stosunku ceny do wydajności z obsługą procesorów Intel Xeon 3 i 4 generacji do generatywnego wnioskowania AI, nauki o danych, tworzenia treści 3D i aplikacji do tworzenia gier.



- Seria Advanced - reprezentowana przez szerszy wybór serwerów stelażowych 4U. Seria ta jest krokiem naprzód w stosunku do serii Essential i wykorzystuje gniazda PCIe Gen 5 w celu zwiększenia przepustowości, zapewniając wysoką wydajność, aby sprostać bardziej wymagającym zadaniom i rozszerzonym możliwościom operacyjnym.



- Seria Premier - dostępna zarówno w serwerach 4U, jak i 8U do montażu w szafie. Seria ta jest dostosowana do najbardziej wymagających obciążeń, takich jak segmentowanie dużych modeli językowych (LLM) i szkolenie modeli AI w chmurze, z możliwością wykorzystania do ośmiu procesorów graficznych Server PCI Express Module (SXM) lub OCP Accelerator Module (OAM) od wszystkich głównych dostawców. Seria Premier oferuje maksymalną wydajność, aby zapewnić osiągi i niezawodność na najwyższym poziomie, a także do dwóch portów LAN 10 Gb/s oraz zwiększoną pojemność pamięci masowej, a także inne ulepszenia w stosunku do serii Advanced.



Oferta obejmuje serwer ZRS-3220M4 4U Intel Rack-Mounted GPU Server, przystępną cenowo opcję serwera HPC, która może pomieścić do 10 procesorów graficznych dzięki 10 gniazdom PCIe x16, dwóm skalowalnym procesorom Intel Xeon 5. i 4. generacji do intensywnych obciążeń oraz 4+1 redundantnym zasilaczom 2000 W (240 V) 80+ Platinum, aby zapewnić minimalny czas przestoju i niezawodną wydajność.



Serwery ZOTAC są również zatwierdzone do pracy z różnymi dystrybucjami systemu Linux klasy korporacyjnej, powszechnie stosowanymi w sprzęcie klasy serwerowej, w tym Red Hat Enterprise Linux, SUSE Linux Enterprise Server, Ubuntu, VMware, a także Citrix, co zapewnia maksymalną kompatybilność i bezproblemową zmianę oprogramowania.



Seria GPU Server będzie dostępna na zamówienie od 25 marca 2024 r, a wszystkie trzy serie będą stopniowo wprowadzane na rynki globalne, począwszy od Chin, a następnie będą dostępne na całym świecie.



Więcej informacji na oficjalnej stronie: zotac.com/pl/product/gpu_servers.

























źródło: Info Prasowe - ZOTAC