ZOTAC GAMING ogłasza premierę serii GeForce RTX 4070 Ti

ZOTAC Technology Limited przedstawia najnowszą serię kart graficznych nowej generacji ZOTAC GAMING, opartą na potężnej architekturze NVIDIA Ada Lovelace. Najnowsze karty graficzne ZOTAC GAMING z serii GeForce RTX 4070 Ti są ponadprzeciętnie szybkie. Zapewniają graczom i twórcom nowy poziom wydajności podczas grania, streamowania, renderowania grafiki, pracy z materiałami wideo oraz wielu innych procesów. Dzięki technologiom takim jak Ray Tracing trzeciej generacji czy czwartej generacji rdzeni tensor, które napędzają DLSS3, karty graficzne ZOTAC GAMING wyposażone w najnowsze procesory graficzne są w stanie dostarczyć najbardziej wciągających wrażeń w grach.







Seria ZOTAC GAMING GeForce RTX 4070 Ti wykorzystuje inspirowany aerodynamiką design oraz wprowadza wiele kluczowych innowacji znanych z serii 4090. Dzięki tym nowościom może ona przekraczać granice wydajności w grach, efektywności chłodzenia, niskiego poziomu hałasu i trwałości. ZOTAC GAMING GeForce RTX 4070 Ti posiada 12GB pamięci GPU GDDR6X i jest dostępny w 4 modelach – AMP Extreme AIRO, debiutujący AMP AIRO oraz Trinity OC i Trinity.



NAJDOSKONALNSZY PROCESOR GRAFICZNY

ZOTAC GAMING GeForce RTX 4070 Ti AMP Extreme AIRO to flagowy model karty graficznej. Zapewnia on bezkompromisową wydajność chłodzenia powietrzem dla entuzjastów, którzy pragną najwyższej wydajności.



AMP AIRO

Debiutująca właśnie karta graficzna ZOTAC GAMING 4070 Ti AMP AIRO, kontynuuje aerodynamiczny styl projektowania. Model ten zapożycza kilka elementów RGB i zaokrąglonych kształtów z AMP Extreme AIRO, przy jednoczesnym zachowaniu zrównoważonego designu znanego z Trinity. AMP AIRO plasuje się tuż poniżej kart o najwyższej wydajności. Model ten posiada silne fabryczne podkręcenie od razu po wyjęciu z pudełka oraz węższą obudowę, zajmującą 2,5 slota. Uzupełnieniem całości jest piękne podświetlenie RGB. Karta ta została stworzona z myślą o graczach i twórcach różnorodnych treści.



RÓWNOWAGA TRINITY

Wykorzystując technologie chłodzenia pochodzące z flagowego modelu, Trinity i jej wariant OC posiadają trzy wydajne wentylatory, duży radiator na całej powierzchni karty, a także elementy zmniejszające głośność pracy karty i zwiększające jej wytrzymałość oraz oświetlenie ARGB. W rezultacie otrzymujemy zrównoważone połączenie mocy, wydajności, chłodzenia i wytrzymałości, które zapewnia graczom piorunujące efekty w postaci piekielnie wysokich poziomów FPS wymaganych w najnowszych tytułach. A wszystko to przy zachowaniu wielkości 2.5 slota w obudowie.



UDERZENIE CHŁODU ICESTORM

Seria ZOTAC GAMING GeForce RTX 4070 Ti wykorzystuje IceStorm 2.0 – zaawansowany system chłodzenia z ulepszeniami, aby sprostać najnowszym GPU. Na AMP Extreme AIRO zamontowano trzy duże wentylatory, które są dwukrotnie wyższe i posiadają dwa razy szersze łopatki od tych z poprzedniej generacji, zapewniając optymalny przepływ powietrza. Każdy model wyposażony jest w potężne aluminiowe żebra rozciągające się na całej długości karty, które sparowane są z nawet dziewięcioma kompozytowymi ciepłowodami miedzianymi, dzięki czemu poradzi sobie ona w najtrudniejszych warunkach cieplnych. Dodatkowo w celu zwiększenia wydajności chłodzenia zadbano o swobodniejszy odpływ powietrza przez ścieżki wentylacyjne znajdujące się z każdej strony karty.



LEPSZA CHARAKTERYSTYKA AKUSTYCZNA – CICHSZA PRACA

AMP Extreme AIRO wyposażony jest w centralny wentylator z przeciwbieżnymi łopatkami, który zmniejsza turbulencje powietrza, minimalizując hałas poprzez umożliwienie jego swobodniejszego przepływu. Karta posiada także możliwość kontroli nad obrotami poprzez Dual Bios. Wszystkie pozostałe modele posiadają potrójny wentylator z podkładki antywibracyjne i funkcję automatycznego zatrzymywania wentylatora. Zapewnia to niższy poziom natężenia dźwięku i dłuższą żywotność wentylatora.



WYTRZYMAŁA KONSTRUKCJA

W modelu AMP Extreme AIRO zwiększono ogólną sztywność poprzez zastosowanie wytrzymałej metalowej płytki tylnej z odlewu ciśnieniowego i uchwytu montażowego. Ponadto podwójne łożyska kulkowe wentylatorów zmniejszają tarcie obrotowe, aby jeszcze bardziej wydłużyć ich żywotność. Wszystkie modele z serii ZOTAC GAMING GeForce RTX 4070 Ti posiadają również dołączoną metalową podstawkę pod GPU dla dodatkowego wzmocnienia.



WSZECHSTRONNA SPECTRA

Dedykowany system oświetlenia SPECTRA 2.0 firmy ZOTAC GAMING umożliwia żywe i kolorowe oświetlenie z unikalnymi animowanymi efektami dzięki zastosowaniu adresowalnych diod RGB LED. Posiadacze karty AMP Extreme AIRO mogą dostosować tryb i kolory dla pięciu stref oświetlenia - na górze, z przodu, z boku i z tyłu, lub zsynchronizować całość, aby działała jako jedność. Zjawiskowe RGB na górze karty można znaleźć także w AMP AIRO. Jest ono podkreślone przez zastosowanie opalizującej i półprzezroczystej powłoki.



NOWY PROGRAM NARZĘDZIOWY FIRESTORM

Nowy program narzędziowy FireStorm stworzony przez ZOTAC GAMING na potrzeby kart graficznych z serii 40 posiada zupełnie nowy interfejs, który sprawia, że zmiana ustawień procesora graficznego jest bardziej intuicyjna. W nowym oprogramowaniu zastosowano szereg opcji, takich jak regulacja prędkości zegara, częstotliwość taktowania pamięci GPU, napięcia, prędkości wentylatora, charakterystyki pracy wentylatora, a także ustawianie efektów świetlnych w systemie SPECTRA czy przełączanie trybu w BIOS-ie jednym kliknięciem.



DOSTĘPNOŚĆ

Karty ZOTAC GAMING z serii GeForce RTX 4070 Ti trafią do sprzedaży 5 stycznia 2023 roku. Dostępność będzie zależna od lokalnych dostawców.





























