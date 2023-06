ZOTAC GAMING ogłasza premierę serii NVIDIA GeForce RTX 4060

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

ZOTAC Technology Limited ogłasza premierę najnowszej serii kart graficznych ZOTAC GAMING – GeForce RTX 4060. Karty GeForce RTX 4060 zostały zaprojektowane z myślą o zapewnieniu niesamowitej wydajności graczom i twórcom w rozdzielczości 1080p przy korzystaniu z technologii Ray Tracing oraz DLSS 3 przy zachowaniu wysokiej liczby klatek na sekundę. GeForce RTX 4060 oferuje wszystkie osiągnięcia architektury NVIDIA Ada Lovelace – w tym renderowanie neuronowe DLSS 3, technologie ray-tracingu trzeciej generacji oraz ósmą generację kodera NVIDIA (NVENC) z kodowaniem AV1.







Producent już wcześniej zapowiedział model ZOTAC GAMING GeForce RTX 4060 8GB SOLO jako część nowej linii kart. Dzisiaj ZOTAC zaprezentował dwa dodatkowe karty GeForce RTX 4060 8GB: TWIN EDGE OC WHITE EDITION i OC Spider-Man: Poprzez Multiwersum.



ZOTAC GAMING GeForce RTX 4060 8GB TWIN EDGE OC WHITE EDITION

Karta graficzna ZOTAC GAMING GeForce RTX 4060 8GB TWIN EDGE OC WHITE EDITION łączy w sobie charakterystyczny dla firmy ZOTAC design inspirowany aerodynamiką oraz minimalistycznym i eleganckim stylem. Urządzenie to jednocześnie oferując najwyższe taktowanie spośród wszystkich modeli z serii ZOTAC GAMING 4060 8GB. Ta dwuwentylatorowa karta graficzna uosabia formę, funkcjonalność i styl. Pozwala graczom nadać ich gamingowym konstrukcjom odpowiedniego charakteru.



ZOTAC GAMING GeForce RTX 4060 8GB SOLO

ZOTAC GAMING GeForce RTX 4060 8GB SOLO to karta graficzna w konfiguracji z jednym wentylatorem i bardzo kompaktową obudową. Pomimo tego, że jest to najmniejsza jak dotąd karta z serii ZOTAC GAMING GeForce RTX 40, nadal zapewnia wydajność i zalety technologiczne, w tym DLSS 3 i ray-tracing trzeciej generacji. SOLO doskonale nadaje się do każdego komputera SFF i zapewnia doskonałą wydajność w grach.



ZOTAC GAMING GeForce RTX 4060 8GB OC Spider-Man™: Poprzez Multiwersum

W ramach kampanii "Power The Hero In You", we współpracy z Sony Animation, ZOTAC GAMING zaoferuje również specjalny zestaw inspirowany filmem Spider-Man: Poprzez Multiwersum, który jest dostępnym wyłącznie w kinach. Oprócz karty graficznej GeForce RTX 4060 8GB OC zestaw zawiera szereg gadżetów nawiązujących do filmu, takich jak konfigurowalne emblematy dla fanów, pudełko z figurką Ztorm i wiele innych.



DUŻA KOMPATYBILNOŚĆ Z OBUDOWAMI

Kompaktowa konstrukcja kart graficznych z serii ZOTAC GAMING GeForce RTX 4060 ułatwi graczom modernizację komputera. Największa karta z serii ma długość 222,3 mm i zajmie 2 sloty w obudowie, a najmniejsza mierzy zaledwie 163mm. Większość dostępnych obudów komputerowych może z łatwością pomieścić te karty graficzne dzięki prostej instalacji typu drop-in.



8-PINOWE ZŁĄCZE ZASILANIA

Pojedyncze 8-pinowe złącze PCIe to wszystko, czego potrzeba do zasilania kart z rodziny GeForce RTX 4060. Minimalna zalecana moc zasilacza wynosząca tylko 500W oznacza, że do modernizacji PC potencjalnie potrzeba mniej nowych komponentów.



FIRESTORM DLA SERII 40

Nowe narzędzie ZOTAC GAMING FireStorm dla kart GeForce RTX 40 posiada całkowicie przeprojektowany interfejs użytkownika, dzięki któremu precyzyjne dostrojenie GPU staje się intuicyjnym zadaniem. Nowe oprogramowanie oferuje szereg opcji, w tym możliwość ustawienia częstotliwości zegara, częstotliwości pamięci GPU, napięcia, prędkości wentylatora, ustawień krzywej wentylatora, a także efektów świetlnych SPECTRA RGB.



Seria ZOTAC GAMING GeForce RTX 4060 8GB trafi do sprzedaży 29 czerwca. Lokalna dostępność zależy od regionalnych dostaw.

























Źródło: Info Prasowe / ZOTAC