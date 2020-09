ZOTAC GAMING z najnowszą serią kart GeForce RTX 30

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

ZOTAC Technology Limited z dumą informuje o pojawieniu się zupełnie nowych procesorów graficznych ZOTAC GAMING z serii GeForce RTX 30 opartych na architekturze NVIDIA Ampere. Zintegrowane z technologiami nowej generacji, wzmocnione rdzenie RT i Tensor, nowe multiprocesory strumieniowe i superszybka pamięć sprawi, że karty graficzne ZOTAC GAMING wprowadzą nas w nową erę gamingu z ultrarealistyczną grafiką. Nowe procesory graficzne z serii NVIDIA GeForce RTX 30, drugiej generacji RTX, wyposażone są w nowe rdzenie RT i Tensor oraz multiprocesory strumieniowe, co przekłada się na oszałamiającą jakość obrazu, zdumiewająco dużą ilość klatek na sekundę oraz akcelerację AI w grach i profesjonalnych aplikacjach.







AMP Extreme – najwyższy poziom

Cenione przez graczy za wyjątkowy design i niezrównaną wydajność karty AMP Extreme w najnowszej odsłonie zostały ulepszone o HoloBlack. Wprowadza on przypominające zorzę holograficzne efekty. Te dynamiczne zmiany kolorów, zależne od kąta patrzenia, będą widoczne gdy system SPECTRA 2.0 RGB oświetli kartę.



Aby zachować jednolity design zadbano również o spód karty, gdzie znajduje się zabezpieczająca płytka i oświetlenie ARGB. Dodatkowo, nowe 3-pinowe złącze umożliwia podłączenie zewnętrznego paska LED RGB, który będzie można zsynchronizować z kartą.



Metalowa płyta frontowa i dolna płyta odlewane są ciśnieniowo zapewniając odpowiednią wytrzymałość. Karty z serii AMP Extreme posiadają również funkcję POWERBOOST. Jest to odporny na wysokie temperatury układ, który pozwala na utrzymanie długiej żywotności i większą wydajność.



Debiut Trinity i Twin Edge

W skład serii ZOTAC GAMING GeForce RTX 30 wchodzą modele Trinity i Twin Edge, wyposażone w potrójne lub podwójne wentylatory. Zarówno Trinity, Twin Edge jak i AMP Extreme wyposażone są w bardzo wydajny system chłodzenia IceStorm 2.0.



Potężny cooler wprowadza udoskonalenia do nowych kart. Jego budowa ma na celu pokrycie jak największej powierzchni karty, aby utrzymywać niską temperaturę układu graficznego, a tym samym zapewnić mocniejsze działanie. Nowy, 11- łopatkowy wentylator zwiększa przepływ powietrza nawet o 10% w porównaniu z poprzednią generacją, podczas gdy ulepszenia wprowadzone do budowy radiatora, układu ciepłowodów i szersze pokrycie całej karty przyczyniają się do lepszej ogólnej wydajności. Funkcja zatrzymania wentylatora FREEZE została również rozszerzona na większą ilość modeli niż dotychczas. Skorzystaj z narzędzia ZOTAC GAMING FireStorm Utility aby dostosować swoją kartę, monitorować procesor graficzny, ustawić prędkość wentylatora za pomocą funkcji Active Fan Control, spersonalizować oświetlenie RGB i nie tylko.



Dostępność

Modele Trinity i Twin Edge z serii ZOTAC GAMING GeForce RTX 30 będą dostępne w sprzedaży od 2. połowy września 2020 roku. Natomiast modele AMP Extreme będą dostępne w październiku 2020 roku.











Źródło: Info Prasowe / ZOTAC