ZOTAC prezentuje nową linię minikomputerów ZBOX z serii E i C

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

ZOTAC TECHNOLOGY ogłosił najnowszą linię komputerów ZBOX serii E i C, składającą się z 5 modeli. Zapowiedziane komputery Mini PC charakteryzują się zróżnicowanym rozmiarem i funkcjonalnością dostosowaną do szerokiej gamy zastosowań. Zapewniają niesamowitą wydajność i wrażenia użytkownika, od pracy biurowej i kreatywnych zastosowań, po transmisje na żywo i gry. Kompaktowy jak zawsze MAGNUS ONE, w wielokrotnie nagradzanej bryle o objętości 8.3 litra, zyskuje generacyjny skok mocy i wydajności. Dzięki procesorowi Intel Core i7-13700 13. generacji i karcie graficznej ZOTAC GAMING GeForce RTX 4070, model ten oferuje imponującą szybkość i moc do grania we wszystkie gry z wysokimi detalami graficznymi pełną w rozdzielczości 1440p.







Gdy MAGNUS ONE White Edition zadebiutował na targach COMPUTEX 2023, wzbudził ogromne zainteresowanie odwiedzających. Dzięki zebranym opiniom powstał nowy MAGNUS ONE w białej kolorystyce, która z pewnością sprawi, że każde biurko będzie wyglądało czysto i elegancko.



MINI MOCARZ - MAGNUS EN374070C

ZOTAC ZBOX MAGNUS EN374070C, o wszechstronnych konfiguracjach, powstał dla kreatywnych osób, które poszukują kompaktowych rozwiązań. Komputer ten, jeszcze mniejszy niż MAGNUS ONE, o pojemności zaledwie 2,6 l, wyposażony jest w najlepszy w swojej klasie procesor Intel Core i7-13700HX 13. generacji i kartę graficzną GeForce RTX 4070 Laptop. Wykorzystaj moc 16 rdzeni, 24 wątków, a także funkcje graficzne, takie jak ray tracing 3. generacji i kodowanie AV1 do renderowania 3D, edycji i tworzenia wideo, transmisji na żywo i nie tylko.



WSZECHSTRONNA ŁĄCZNOŚĆ

Jako minikomputery przeznaczone do gier i tworzenia treści, seria MAGNUS oferuje bogate opcje połączeń dla różnych kontrolerów i urządzeń. Obejmują one porty USB 3.1, do 4 portów wyjściowych wyświetlaczy z opcjami HDMI i DisplayPort, a także opcje łączności bezprzewodowej, takie jak Wi Fi 6 i Bluetooth 5.2. Do przesyłania dużych ilości danych między urządzeniami służy również port Thunderbolt 4 i czytnik kart SD UHS-II 3-w-1.



ROZBUDOWA I ULEPSZENIE

Zgodnie z tradycją serie MAGNUS ONE i MAGNUS EN charakteryzują się wysokim stopniem możliwości rozbudowy. Użytkownicy mogą rozebrać te urządzenia gołymi rękami i z łatwością wymienić komponenty, takie jak moduły pamięci czy dyski. Modele Barebone będą również dostępne dla entuzjastów majsterkowania, którzy chcą mieć własną pamięć i pamięć masową.



ZUPEŁNIE NOWA SERIA C NANO

ZOTAC wprowadza również modele z najnowszej serii C nano, które są chłodzone pasywnie i charakteryzują się cichą pracą. Napędzane procesorami Intel Core 13. generacji, zostały zaprojektowane tak, aby być cichym partnerem w codziennej pracy. Dzięki zaledwie 1.79 litra pojemności, 68 mm wysokości i trzech dostępnych konfiguracjach procesorów Intel Core (i3/i5/i7) nowa linia C Series nano zapewnia odpowiednią wydajność na każdym poziomie pracy. Wentylacja o strukturze plastra miodu i masywny radiator pozwalają na maksymalne odprowadzanie ciepła i oddychanie, aby procesor działał z maksymalną prędkością przez dłuższy czas.



ZWIĘKSZONA TRWAŁOŚĆ I FUNKCJONALNOŚĆ

Ponieważ w serii C nano nie ma żadnych ruchomych części, te minikomputery oferują całkowicie cichą pracę, ale także zapewniają maksymalną żywotność i zwiększoną codzienną funkcjonalność przy minimalnym zużyciu. Oczywiście, dzięki przyjaznej dla użytkownika konstrukcji z szybkim dostępem do podzespołów wewnętrznych, rozbudowa lub wymiana pamięci i pamięci masowej systemu jest szybka i łatwa.



WYKONANIE ZADANIA

Seria C nano oferuje również niezliczoną liczbę funkcji zwiększających produktywność, w tym port Thunderbolt 4 zapewniający niesamowicie szybki transfer danych, obsługę potrójnego wyświetlacza z HDMI i DisplayPort, a także 2,5 Gb / s LAN, aby zapewnić płynne wrażenia podczas korzystania z aplikacji internetowych i chmurowych.



DOSTĘPNOŚĆ

Komputery MAGNUS ONE i MAGNUS EN z serii ZBOX E, a także minikomputery CI669 nano, CI649 nano i CI629 nano z serii ZBOX C są już dostępne w wybranych regionach. Modele z serii E będą oferowane zarówno w konfiguracjach barebone, jak i Windows, podczas gdy seria C będzie oferowana wyłącznie jako systemy barebone.

































Źródło: Info Prasowe - ZOTAC