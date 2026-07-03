ZOWIE wprowadza serię XQ

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma ZOWIE ogłosiła dzisiaj wprowadzenie na rynek nowej serii monitorów e-sportowych XQ, obejmującej dwa modele XQ2566X i XQ2766X – linię produktów stworzoną specjalnie z myślą o rozgrywkach typu Battle Royale. Seria XQ, zaprojektowana z myślą o rozległych mapach, starciach na duże odległości i dynamicznych wymianach ognia, wyznacza nowy standard wyświetlaczy turniejowych dla gier typu Battle Royale, łącząc nowe panele QHD Fast TN z najnowszą technologią DyAc 3 zapewniającą klarowność ruchu. Gry FPS typu 5 na 5 opierają się na mniejszych mapach i częstych starciach z bliskiej odległości, gdzie kluczowe znaczenie ma szybki i płynny ruch. Natomiast gry typu Battle Royale, takie jak PUBG, Apex Legends i Fortnite, rozgrywają się w rozległych, złożonych środowiskach, gdzie gracze muszą identyfikować i śledzić odległe cele w stale zmieniających się warunkach.







Różnice te stawiają odmienne wymagania wizualne – wymagają zarówno wyraźnych szczegółów, aby uchwycić odległe cele, jak i stabilnego ruchu, aby zapewnić spójne śledzenie. Aby sprostać tym wymaganiom, seria XQ wprowadza rozwiązanie ukierunkowane na gry typu Battle Royale, łączące rozdzielczość QHD zapewniającą lepszą szczegółowość obrazu, częstotliwość odświeżania 360 Hz gwarantującą szybki i płynny ruch oraz technologię DyAc 3, która redukuje rozmycie ruchu i zapewnia widoczność kluczowych informacji wizualnych podczas śledzenia.



Zoptymalizowana widoczność w trybie Battle Royale

Seria XQ debiutuje z filtrem kolorów opracowanym w oparciu o badania ZOWIE nad scenariuszami rozgrywki Battle Royale, w których strefy gazowe lub kręgi trucizny tworzą gęste nakładki kolorów, utrudniające wykrycie przeciwników. Filtr redukuje zakłócenia wizualne, zachowując jednocześnie naturalny wygląd sceny, poprawiając separację postaci od tła i umożliwiając szybszą identyfikację celów w sytuacjach krytycznych. Pięciokrotny zwycięzca FNCS (Fortnite Champion Series) Tayson bierze udział w sesji testowej produktu w siedzibie ZOWIE.



Stworzony z myślą o gotowości do turniejów

Seria XQ minimalizuje czas konfiguracji i pomaga graczom utrzymać spójną wydajność między treningiem a zawodami. Dzięki aplikacji ZOWIE Sync i funkcji NFC Tap-to-Share gracze mogą natychmiast ładować i synchronizować profile wyświetlania na kompatybilnych monitorach. Wbudowany czujnik przeciążenia (G-Sensor) umożliwia precyzyjne wykrywanie nachylenia i poziomu, a statyw z łożyskami klasy przemysłowej umożliwia precyzyjną regulację wysokości i kąta nachylenia. Ekskluzywna, szybka w montażu osłona magnetyczna ZOWIE zapewnia graczom bardziej intuicyjną konfigurację i minimalizuje ryzyko uszkodzeń podczas profesjonalnych turniejów.



Nowy, konkurencyjny standard wyświetlania

Dostępna w wersjach o przekątnej 24.1 cala (XQ2566X) i 27 cali (XQ2766X), seria XQ pozwala użytkownikom wybrać ekran, który najlepiej odpowiada ich konfiguracji i potrzebom. Dzięki częstotliwości odświeżania 360 Hz zapewnia płynną i responsywną jakość obrazu. Oparta na ciągłym udoskonalaniu technologii Fast TN przez ZOWIE, seria XQ wprowadza Vivid Color Film do modeli QHD, zapewniając spójną jakość kolorów w całej ofercie. W połączeniu z technologią DyAc 3 zapewnia najlepszą w swojej klasie klarowność ruchu. Te innowacje zapewniają precyzję i kontrolę niezbędną do stabilnej wydajności w wymagających scenariuszach Battle Royale.



XQ2566X będzie dostępny w Europie na początku drugiej połowy 2026 roku, a XQ2766X pojawi się w dalszej części roku. Sugerowana cena detaliczna modelu XQ2566X, to 949 €uro, a modelu XQ2766X - 1199 €uro.























źródło: Info Prasowe - BENQ