ZTE Blade A53 - Kolejny budżetowiec z rodziny Blade

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Model ZTE Blade A53 jest modelem kompaktowym, którego błękitna, ergonomiczna obudowa stanowi duży atut. Dzięki specjalnej fakturze na pleckach telefon nie wyślizguje się z dłoni i nie brudzi od odcisków palców. To duża zaleta, bo dzięki temu zawsze wygląda schludnie i czysto. Na elegancki design składają się również delikatnie tylko wyodrębniona z całości wyspa aparatu z fleszem LED oraz dobrze widoczne, wytłoczone w obudowie logo ZTE. Po środku z tyłu znajduje się okrągły czytnik linii papilarnych, którego położenie pozwala na dbanie o bezpieczeństwo w sposób bardzo intuicyjny.







Bogate wnętrze

Smartfon ZTE Blade A53 może pochwalić się 32 GB pamięci wewnętrznej i 8-ma rdzeniami procesora. Umożliwia to przechowywanie sporej ilości plików, zdjęć i filmów. Za płynne użytkowanie odpowiada również 2 GB + 2GB RAMu. Dzięki temu można wygodnie korzystać z aplikacji i przeglądać treści bez zakłóceń. Dodatkowo Blade A53 potrafi pracować przez cały dzień, a to za sprawą baterii o pojemności 4000 mAh.



Dla fanów fotografii

ZTE Blade A53 niewątpliwie przeznaczony jest dla fanów dużych ekranów, intensywnych kolorów i obrazu bardzo wysokiej jakości. To wszystko za sprawą ekranu o przekątnej 6,52 cala w rozdzielczości HD+ 720 x 1600 pikseli. Wyświetlacz ma 16 mln kolorów, dzięki czemu możesz cieszyć się wyraźnym wyświetlaniem treści i filmów. Telefon posiada tylny aparat 8 Mpx oraz przedni 5 Mpx, które umożliwiają robienie zdjęć świetnej jakości. Dodatkowo, dla zdjęć najlepszej klasy, Blade A53 posiada lampę LED, funkcje takie jak HDR czy panorama i wideo w rozdzielczości FULL HD.

Praktyczność przede wszystkim



Model ZTE Blade A53 został zaprojektowany z myślą o funkcjonalnym użytkowaniu. Dzięki czytnikowi linii papilarnych telefon ten zapewni dodatkowe bezpieczeństwo twoich danych. Blade A53 może posiada także ekran typu waterdrop, który znacznie ułatwia użytkowanie w niekorzystnych warunkach. Ponadto, wśród dodatkowych funkcji można wyróżnić akcelerometr, czujnik światła i czujnik zbliżeniowy.



System Android

ZTE Blade A53 wyposażony jest w uproszczoną wersję systemu operacyjnego Android 12 edycja GO. Został on zaprojektowany dla urządzeń o tej specyfikacji technicznej, umożliwiając im działanie bez zakłóceń. Dzięki niemu użytkownik telefonu ma nielimitowany dostęp do sklepu Play, z którego może pobierać i instalować aplikacje.



Teraz, dzięki promocji, która potrwa do końca września br., smartfona ZTE Blade A53 można kupić już za 339 PLN.

















Źródło: Info Prasowe - ZTE