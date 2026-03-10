ZTE G5 Ultra w dwóch odsłonach – gamingowej i stylowej

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Do flagowego modelu ZTE G5 Ultra 5G dołączają dwie nowe odsłony: ZTE G5 Ultra Gaming oraz ZTE G5 Ultra Style. To rozwinięcie dobrze znanej platformy technologicznej G5 Ultra – teraz dopasowane jeszcze precyzyjniej do potrzeb różnych użytkowników: od graczy konsolowych po osoby ceniące eleganckie wzornictwo. Oba modele bazują na sprawdzonej, wydajnej architekturze G5 Ultra, oferując topowe parametry 5G i Wi-Fi 7, a jednocześnie wprowadzając wyraźnie zdefiniowany charakter – gamingowy lub lifestyle’owy.







ZTE G5 Ultra Gaming 5G – maksymalna przewaga w rozgrywce

ZTE G5 Ultra Gaming 5G to propozycja stworzona z myślą o graczach konsolowych. Dzięki bezpośredniej integracji usługi GearUP w ZTE G5 Ultra Gaming 5G, użytkownicy mogą liczyć na radykalną redukcję opóźnień już od pierwszego uruchomienia. GearUP inteligentnie optymalizuje ścieżkę połączenia z serwerami gier, eliminując wąskie gardła i niestabilne trasy transmisji danych. Efekt? Stabilny, niski ping, brak utraty pakietów oraz błyskawiczna responsywność, która realnie przekłada się na przewagę w każdej rozgrywce – niezależnie od gatunku gry.



Iście gamingowy design

Model Gaming wyróżnia się nowoczesną, dynamiczną kolorystyką podkreślającą jego charakter. Częściowo przeźroczysta obudowa pozwala zajrzeć do wnętrza i zobaczyć anteny – to subtelny, technologiczny akcent, który docenią entuzjaści sprzętu i estetyki high-tech.



ZTE G5 Ultra Style – flagowa technologia w eleganckiej formie

ZTE G5 Ultra Style to wariant oparty na pełnej specyfikacji flagowego G5 Ultra 5G, zamknięty w bardziej stonowanej, eleganckiej obudowie wykończonej szarą tkaniną. Nadaje ona urządzeniu subtelny, skandynawski charakter. Dzięki temu router może stać się naturalnym elementem domowej przestrzeni, zamiast typowego, technicznego urządzenia ukrytego za telewizorem czy w szafce. Model ten oferuje więc podwójną architekturę anten 4MIMO dla 5G i WLAN, prędkości 5G sięgające 4.29 Gb/s, trójzakresowe Wi-Fi 7 BE19000, dwa ultraszybkie porty 2.5G (WAN/LAN i LAN), złącza TS-9 do podłączenia anten zewnętrznych oraz kompatybilność z systemem Easy Mesh, zapewniającą stabilne pokrycie nawet bardzo dużych przestrzeni. Router wykorzystuje anteny kierunkowe o zysku do 13 dBi dla średnich i wysokich pasm 5G. W połączeniu z inteligentną technologią przełączania anten pozwala to zwiększyć prędkość Internetu nawet o 25% w obszarach o średnim i słabym pokryciu. ZTE G5 Ultra Style – podobnie jak pozostałe modele z serii – współpracuje z aplikacją Smart Life, umożliwiającą zdalne zarządzanie siecią: kontrolę podłączonych urządzeń, ustawianie limitów, włączanie kontroli rodzicielskiej, czy restart routera z dowolnego miejsca.



Jeden router, dwa wyraźne charaktery

Wprowadzenie modeli ZTE G5 Ultra Gaming 5G oraz ZTE G5 Ultra Style pokazuje, że flagowa technologia może przyjmować różne formy – od nowoczesnego sprzętu dla graczy po elegancki element każdego wnętrza.



Cena i dostępność

Router ZTE G5 Ultra Gaming kosztuje 1599 PLN, natomiast cena modelu ZTE G5 Ultra Style, to 1499 PLN. Oba urządzenia są dostępne w oficjalnym sklepie internetowym ZTEshop.pl, a już w najbliższym czasie pojawią się w ofertach najpopularniejszych sieci handlowych. ZTE G5 Ultra Gaming pojawiło się również w ofercie Orange Polska.





















źródło: Info Prasowe - ZTE