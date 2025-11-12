ZTE G50 5G – wyższa jakość domowego Internetu 5G

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

ZTE G50 5G powstał z myślą o tych, którzy chcą korzystać z Internetu bez ograniczeń: błyskawicznie i stabilnie. Elegancka forma, zaawansowane technologie i niezawodna moc – to urządzenie idealnie trafia w gusta użytkowników, którzy poszukują najnowszych rozwiązań w umiarkowanej cenie. Router ZTE G50 5G obsługuje sieć 5G o prędkości do 2.92 Gb/s, co umożliwia szybkie pobieranie dużych plików, płynne transmisje wideo w jakości 4K oraz stabilne wideokonferencje. Dzięki technologii Wi-Fi 7 z obsługą Multi-Link Operation, urządzenie oferuje przepustowość do 3570 Mb/s, zapewniając błyskawiczną wymianę danych wewnątrz sieci domowej, np. przy mirroringu obrazu. Do ZTE G50 5G można podłączyć bezprzewodowo jednocześnie aż do 128 urządzeń, dzięki czemu doskonale sprawdza się w inteligentnych domach, czy biurach.







Zasięg i stabilność dzięki antenie 13 dBi

ZTE G50 5G został wyposażony w aż 12 anten o wysokim zysku do 13 dBi, które poprawiają recepcję sygnału nawet do 40%. Dzięki temu sieć działa stabilnie nawet w miejscach oddalonych od nadajników.



Elastyczna łączność i wysoka wydajność

ZTE G50 5G oferuje dwa porty sieciowe 2.5G, z których jeden automatycznie przełącza się między trybami WAN/LAN, co ułatwia korzystanie z urządzenia. Dodatkowo model ten wspiera technologię łączenia przepustowości dwóch źródeł Internetu, czyli pozwala na jednoczesną pracę LTE/5G razem z łączem WAN. Za wydajność G50 5G odpowiada czterordzeniowy chipset ARM, gwarantujący płynną pracę i szybkie przetwarzanie danych nawet przy intensywnym obciążeniu.



Prosta konfiguracja i inteligentne zarządzanie

Nowy router wyposażony jest w moduł NFC, umożliwiający błyskawiczne parowanie ze smartfonami z systemem Android. Z kolei aplikacja ZTE Smart Lite zapewnia pełną kontrolę nad urządzeniem – pozwala monitorować prędkość, zarządzać podłączonymi sprzętami i dostosowywać ustawienia sieci w intuicyjny sposób.



Nowoczesny design i przyszłość łączności

Minimalistyczna, elegancka konstrukcja routera ZTE G50 5G idealnie pasuje do nowoczesnych wnętrz, a jego zaawansowane funkcje czynią z niego symbol nowej ery domowego Internetu. Przemyślana forma zapewnia jednocześnie doskonałe chłodzenie podzespołów, a co za tym idzie dostęp do Internetu nigdy nie zostanie przerwany przegrzewaniem urządzenia.



Rekomendowana cena ZTE G50 5G, to 1149 PLN, ale z okazji wprowadzenia urządzenia do sprzedaży jest ona obniżona do 999 PLN. Router będzie dostępny między innymi w sklepach ZTEshop.pl, Komputronik, RTV Euro AGD, Media Expert, Media Markt, X-Kom.























źródło: Info Prasowe - ZTE