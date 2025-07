ZTE MC888C 5G – nowy router dla klientów T-Mobile

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

ZTE prezentuje nowoczesny ZTE MC888C 5G – router FWA, który doskonale sprawdzi się w domach i niewielkich biurach. Nowy model łączy w sobie wysoką wydajność, nowoczesny design oraz wszechstronność, która odpowiada na potrzeby współczesnych użytkowników Internetu. To nowoczesne urządzenie od teraz jest dostępne dla klientów T-Mobile. Router ZTE MC888C 5G oparty jest na zaawansowanej platformie Qualcomm Snapdragon X55 5G, która charakteryzuje się szybkim, stabilnym działaniem i wysoką efektywnością energetyczną. Obsługa trybów 5G NSA i SA sprawia, że urządzenie wspiera globalnie wykorzystywane częstotliwości i zapewnia pełną zgodność z obowiązującymi standardami sieci piątej generacji.







Maksymalna prędkość pobierania w sieci 5G to do 4.3 Gb/s, a wysyłania danych 230 Mb/s. Korzystając z połączenia LTE kategorii 20, najwyższe możliwe szybkości to do 2 Gb/s i 150 Mb/s, odpowiednio dla pobierania i wysyłania. Dzięki wsparciu dla Wi-Fi 6, wewnątrz sieci domowej wymiana danych odbywać się będzie z transferami do 1.8 Gb/s. Tak wysokie osiągi umożliwiają płynne korzystanie z internetu na wielu urządzeniach jednocześnie, bez spadków jakości połączenia.

Router wyposażono w dwa gigabitowe porty Ethernet, które pozwalają na szybkie i stabilne połączenia przewodowe. ZTE MC888C 5G obsługuje do 32 urządzeń Wi-Fi jednocześnie, co czyni go idealnym rozwiązaniem dla większych gospodarstw domowych lub niedużych biur. Zastosowana antena o wysokim zysku gwarantuje silniejszy sygnał i szerszy zasięg, nawet w większych lokalach.



Urządzenie oferuje także możliwość korzystania z podwójnej sieci – zarówno 5G, jak i przewodowej – zapewniając płynne przełączanie między źródłami Internetu dla maksymalnej stabilności. ZTE zadbało również o estetykę: obudowa o opływowej formie i wydajny system chłodzenia tworzą spójną całość, która łączy funkcjonalność z elegancją.

Model ZTE MC888C 5G jest już dostępny dla klientów sieci T-Mobile. Szczegóły odnośnie oferty dostępne są w punktach sprzedaży i na stronie internetowej operatora.





















źródło: Info Prasowe - ZTE