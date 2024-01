ZTE Nubia RedMagic 8S Pro – gamingowy potwór

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Jakie cechy powinien posiadać smartfon, by określić go mianem gamingowego? Jest ich wiele, ale najważniejsze z nich to wysoka wydajność, duży wyrazisty wyświetlacz, duża bateria oraz odpowiednie chłodzenie. Wszystko po to, aby granie na takim smartfonie było maksymalnie płynne i dostarczało użytkownikowi wyjątkowych doznań. Takim urządzeniem jest nubia RedMagic 8S Pro – prawdziwa gratka dla każdego miłośnika gier stworzona przez ZTE. Sercem napędzającym model nubia RedMagic 8S Pro jest topowy ośmiordzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 taktowany zegarem 3.36 GHz. Procesor ten zaprojektowano specjalnie z myślą o błyskawicznych płynnych ruchach na ekranie i dodatkowo podkręcono zegar (z 3,2 na 3,36 GHz), by pracował on jeszcze wydajniej.







Za grafikę odpowiada dodatkowo procesor graficzny Adreno 740 oraz dedykowany procesor gamingowy RedCore 2. Pracę nubia 8S Pro wspiera także 12 GB bardzo szybkiej pamięci LPDDR5X pozwalającej na wykonywanie operacji z szybkością 8533 Mb/s, a także 256 GB wewnętrznej szybkiej pamięci UFS 4,0 umożliwiającej zapis i odczyt plików z prędkością 3.5 GB/s. Takie parametry oraz najnowsza technologia pamięci zmniejszają do minimum jakiekolwiek opóźnienia podczas korzystania ze smartfona ZTE.



Wyświetlacz o najwyższych parametrach

Nubia RedMagic 8S Pro posiada częstotliwością odświeżania 120 Hz oraz 6,8” wyświetlacz AMOLED 400 ppi z ultracienkimi ramkami – stosunek ekranu do obrysu smartfona wynosi 93.7%, zatem zajmuje on niemal cały przedni panel! Takie parametry zapewniają płynny i żywy obraz, zaś technologia AMOLED przyczynia się do mniejszego zużycia energii. Każdy dotyk i gest jest rejestrowany z wysoką częstotliwością 960 Hz, a więc co najmniej 2 razy szybciej niż w przypadku innych telefonów. Jasność maksymalna 1300 nitów pozwala korzystanie z urządzenia niezależnie od pogody i otoczenia oraz idealne odwzorowanie artyzmu twórców gier, aplikacji i filmów.



Stay cool, czyli co nieco o chłodzeniu

Entuzjaści gier mobilnych potrafią poświęcić swojemu hobby wiele godzin, rozgrzewając urządzenia i ich podzespoły do czerwoności – w nubii 8S Pro jest to jednak niemożliwe. By uniknąć przegrzania, smartfon jest wyposażony w system chłodzenia ICE 12,0, który wykorzystuje płytkę chłodzącą wielkości 2068 mm2 wraz z wysokotemperaturowym żelem przewodzącym, mini-wiatraczek osiągający prędkość 20000 obrotów/minutę oraz płytkę z kompozytu grafenowego umieszczoną pod wyświetlaczem. System ten obniża temperaturę telefonu o 2°C podczas ładowania i ogólnego użytkowania oraz o 1,3°C na procesorze. Dzięki temu smartfon może działać przez bardzo długi czas bez ryzyka przegrzania procesora oraz innych elementów elektronicznych a także opóźnień i zacięć w trakcie gry.



To nie tylko telefon!

nubia RedMagic 8S Pro można bez trudu przekształcić w przenośną konsolę do gier. Jest to możliwe dzięki szerokiej gamie kompatybilnych akcesoriów, takich jak kontrolery do gier, klawiatura, mysz, a nawet monitor. Nubia RedMagic 8S Pro to nie tylko urządzenie, które spełnia codzienne funkcje zwykłego telefonu, ale też zapewnia niepowtarzalne wrażenia podczas gry. Dzięki możliwości obsługi gier w chmurze i możliwości podłączenia do zewnętrznych wyświetlaczy przez USB-C lub HDMI, można bez trudu rozszerzyć świat swoich ulubionych gier mobilnych! Smartfon posiada dodatkowo 2 boczne spusty pełniące funkcje przycisków L1 i R1 na standardowym padzie do konsoli co czyni 8S Pro niezwykle komfortowym urządzeniem do gier.



To widać i słychać

Dobra gra to nie tylko świetna grafika – dźwięk jest również ważny! To w końcu on buduje atmosferę rozgrywek. Dlatego też nubia RedMagic 8S Pro została wyposażona w podwójne głośniki superlinearne 1216+1115K, które dostarczają przestrzenny dźwięk, głębokie basy i efekty dźwiękowe potwierdzone certyfikatem DTS:X Ultra. Ten system dźwiękowy został zaprojektowany tak, aby zapewnić najlepsze możliwe wrażenia dźwiękowe dla zapalonych graczy.



Możliwości dla fotografa

Nubia RedMagic 8S Pro to smartfon nie tylko dla graczy. Zadowoleni z niego będą także wszyscy amatorzy mobilnej fotografii. Smartfon posiada potrójny system kamer z głównym obiektywem 50 Mpx od Samsunga, uzupełnionym obiektywami ultraszerokokątnym 8 Mpx i 2 Mpx makro. Takie parametry pozwalają uchwycić wszystkie szczegóły z precyzją i wyrazistością a także nagrać film z rozdzielczością maksymalną 8K@30fps. Aparat ten sprosta zatem wymaganiom każdego użytkownika, niezależnie od tego, czy chodzi o zdjęcia, filmy, portrety, krajobrazy czy ujęcia w ruchu.



Długie godziny świetnej zabawy

We wnętrzu nubii RedMagic 8S Pro znajduje się podwójna duża bateria o pojemności aż 6000 mAh, która pozwala na całodzienną zabawę sprzętem. Smartfon obsługuje szybkie ładowanie 65W i w zestawie znajduje się szybka ładowarka o tejże mocy 65W, która naładuje smartfon od 0 do 100% w zaledwie 40 minut.



Gamingowy smartfon nubia od ZTE pracuje na Androidzie 13 jest posiada nakładkę RedMagic OS 8.0. System producenta oferuje przede wszystkim więcej funkcji sterowania i personalizacji, przez co smartfon jest jeszcze bardziej przyjazny dla gracza. System operacyjny został opracowany tak, aby zapewnić najlepsze wrażenia użytkownika z wieloma opcjami personalizacji i optymalizacji.



Gamingowy smartfon od ZTE nubia RedMagic 8S Pro został wyceniony na 4399 PLN i jest dostępny w najlepszych sklepach z elektroniką oraz w sklepie producenta ZTE Shop.





















Źródło: Info Prasowe - ZTE