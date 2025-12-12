ZTE Pad X1102N – nowy tablet 5G w lekkiej, metalowej obudowie

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Tablety pozostają ważnym elementem rynku urządzeń mobilnych, oferując użytkownikom połączenie mobilności, wydajności i wygodnej obsługi dużego ekranu. Sprawdzają się w zastosowaniach profesjonalnych i edukacyjnych, a także w rozrywce, zapewniając możliwości, które często wykraczają poza standardowe funkcje smartfonów. ZTE konsekwentnie rozwija swoją ofertę w tym segmencie i wprowadza na polski rynek najnowszy 11-calowy tablet ZTE Pad X1102N z obsługą sieci 5G. Urządzenie debiutuje w sprzedaży w sieciach operatorów Plus i Orange, oferując użytkownikom szybkie, stabilne łącze oraz wszechstronne zastosowania w codziennej pracy i czasie wolnym.







Wygodny w użytkowaniu

ZTE Pad X1102N został wyposażony w wyświetlacz 11-calowy Full HD+ 90 Hz, który charakteryzuje się wyświetlaniem żywych kolorów, wysoką jasnością oraz płynnym odtwarzaniem obrazu – świetnie sprawdzi się do oglądania filmów oraz prowadzenia wideokonferencji. Dzięki metalowej, smukłej konstrukcji (7,65 mm grubości, 522 g), tablet pozostaje poręczny w codziennym użytkowaniu, a aluminiowa obudowa nadaje mu nowoczesny, elegancki charakter.



Łączność na najwyższym poziomie

Tablet wspiera łączność 5G, 4G oraz dwuzakresowe Wi-Fi, zapewniając szybki dostęp do Internetu w dowolnym miejscu. Wydajny procesor Unisoc T8100 (6 nm) oraz 6 GB RAM z możliwością rozszerzenia o dodatkowe 10 GB Dynamic RAM umożliwiają sprawne działanie wielu aplikacji jednocześnie. Wewnątrz znajduje się także 256 GB pamięci wewnętrznej, co pozwala na wygodne przechowywanie dokumentów, zdjęć i multimediów. Takie połączenie parametrów gwarantuje sprawną i bezproblemową pracę na ZTE Pad X1102N.



Długi czas pracy i świetne zdjęcia

Model ZTE Pad X1102N wyróżnia się baterią o mocy 7670 mAh z funkcją szybkiego ładowania 21 W, co przekłada się na długą pracę bez konieczności częstego podłączania do ładowarki. ZTE Pad X1102N oferuje też zaawansowane funkcje fotograficzne: jest wyposażony w aparat 13 Mpix z AI, tryby nocne i inteligentne narzędzia edycji, takie jak AI Magic Editor czy AI Magic Eraser. Przedni aparat 5 Mpix umożliwia wygodne prowadzenie wideokonferencji i wykonywanie selfie.



Inteligentne wsparcie

Nowy tablet korzysta także z szeregu funkcji opartych na sztucznej inteligencji, m.in.:

• tłumaczenia w czasie rzeczywistym podczas rozmów,

• wsparcie dla komunikacji twarzą w twarz,

• automatyczne tworzenie podsumowań długich treści,

• pomoc w pisaniu i redagowaniu tekstów.



Multimedialność ZTE Pad X1102N dopełniają cztery głośniki z technologią DTS Processing, zapewniające bogate brzmienie podczas oglądania filmów czy słuchania muzyki.



Nowy tablet ZTE jest dostępny u operatorów Plus i Orange. Można go kupić w ramach abonamentu i w zwykłej sprzedaży.

























źródło: Info Prasowe - ZTE