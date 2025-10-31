ZTE U30 Air 5G – nowy, malutki, przystępny router 5G

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

W dobie pracy hybrydowej, cyfrowych nomadów i rosnącej potrzeby niezawodnej łączności, ZTE prezentuje nowe rozwiązanie dla tych, którzy poszukują dostępu do najnowszych rozwiązań w atrakcyjnej cenie. Poznajcie ZTE U30 Air 5G – mobilny router nowej generacji, który oferuje pełną wolność surfowania w standardzie 5G, gdziekolwiek jesteś. Mobilny router ZTE U30 Air 5G działa szybko dzięki obsłudze trybów 5G SA i NSA oraz wsparciu szerokiego spektrum pasm 5G i LTE. Prędkość pobierania sięgająca 1,83 Gb/s pozwala prowadzić wideokonferencje, streamować w jakości 4K i grać online bez zacinania oraz spowolnień. Dwuzakresowe Wi‑Fi z przepustowością do 867 Mb/s, wsparciem technologii MIMO 2×2 oraz dostępem dla 10 połączeń bezprzewodowych jednocześnie zapewnia stabilne i szybkie połączenie z Internetem.







Mobilność w nowoczesnym wydaniu

We wnętrzu ZTE U30 Air 5G znajduje się wbudowana bateria o pojemności 4500 mAh, która pozwala na 10 godzin ciągłej pracy, co czyni ten router idealnym towarzyszem długich podróży i całodniowych wydarzeń. Port USB-C zapewnia uniwersalność i szybkość doładowywania.



Prostota i funkcjonalność w kieszeni

Wymiary modelu ZTE U30 Air 5G to 72.8 × 140 × 12.5 mm i niewielka masa sprawiają, że router bez trudu zmieści się do kieszeni kurtki, czy przegródki plecaka. Konfiguracja urządzenia jest banalnie prosta. Wystarczy wsunąć kartę SIM, nacisnąć przycisk zasilania… i już można surfować, pracować, streamować lub po prostu cieszyć się chwilą online.



Gdzie kończy się światłowód, zaczyna się 5G

Router ZTE U30 Air 5G to propozycja dla cyfrowych nomadów, przedsiębiorców w ciągłym ruchu i rodzin na wakacjach. Urządzenie sprawdzi się też dla freelancerów pracujących w kawiarniach oraz studentów i uczniów, którzy chcą mieć zawsze przy sobie bezpieczne, pewne łącze – słowem, dla każdego, kto ceni swobodę bez kompromisów.



Router mobilny ZTE U30 Air 5G kosztuje 499 PLN i jest do kupienia w oficjalnym sklepie ZTEshop.pl. Od 1 listopada br. dostępny będzie w promocji za 399 PLN. Szukajcie go również w Media Expert, Komputronik, RTV Euro AGD, X-Kom, Media Markt oraz innych dobrych sklepach z elektroniką.



























źródło: Info Prasowe - ZTE