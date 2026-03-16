ZTE U60 Pro – mobilny router 5G nowej generacji z Wi-Fi 7

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

ZTE Polska wprowadza na lokalny rynek flagowy router mobilny ZTE U60 Pro 5G. Urządzenie wyróżnia się obsługą sieci 5G-A i WiFi7, dzięki topowemu chipsetowi Qualcomm Snapdragon X75, a także potężnej baterii 10000 mAh z możliwością ładowania zwrotnego. Router jest odpowiedzią na potrzeby najbardziej wymagających użytkowników poszukujących najwydajniejszych rozwiązań, które dają pewność stabilności działania. Mobilny router ZTE U60 Pro 5G obsługuje sieci 5G-A oraz Wi-Fi 7, zapewniając prędkości transmisji danych sięgające nawet 3600 Mb/s. Za jego wydajność odpowiada platforma Qualcomm Snapdragon X75, która gwarantuje stabilne połączenie i bardzo wysoką efektywność energetyczną. Dzięki takim parametrom, ZTE U60 Pro jest w stanie dostarczyć dostęp do Internetu o niespotykanej dotąd wydajności – zawsze i wszędzie.







Łącze dla 64 urządzeń

ZTE U60 Pro 5G umożliwia jednoczesne połączenie nawet do 64 urządzeń, co czyni go idealnym rozwiązaniem dla rodzin wyjeżdżających na ferie, grup przyjaciół, czy pracy zespołowej w podróży. Smartfony, laptopy, tablety, konsole, czy telewizory mogą korzystać z jednego, stabilnego łącza bez spadków wydajności – niezależnie od liczby użytkowników.



Wygoda przede wszystkim

Router ZTE U60 Pro 5G wyposażono w 9 dookólnych anten 5G, które zapewniają doskonały zasięg i niezawodność sygnału, nawet w trudnych warunkach. Urządzenie jest wyposażone we wbudowany 3,5-calowy ekran dotykowy, który umożliwia wygodne zarządzanie ustawieniami routera. Dodatkowo, funkcja NFC pozwala na szybkie połączenie z Internetem za jednym dotknięciem.



Potężna moc w małej obudowie

W swoim małym wnętrzu ZTE U60 Pro skrywa potężny akumulator o pojemności 10 000 mAh, który zapewnia maksymalnie długi czas pracy. Akumulator obsługuje szybkie ładowanie 27 W, zapewniając do 29 godzin pracy lub nawet 41 dni w trybie czuwania. Kolejną zaletą dużego akumulatora jest fakt, że może on też pełnić funkcję power banku z szybkim ładowaniem zwrotnym 18 W, umożliwiając ładowanie innych urządzeń mobilnych – ta cecha czyni z ZTE U60 Pro idealnego towarzysza podróży.



Idealny na każdą porę roku

Dzięki niewielkim rozmiarom (158 x 73 x 16 mm), ogromnej mocy i obsłudze najnowszych technologii, ZTE U60 Pro stanowi idealne rozwiązanie dla osób pracujących zdalnie, podróżujących oraz wszystkich, którzy oczekują szybkiego i stabilnego Internetu bez ograniczeń.



Nowy router ZTE U60 Pro kupisz już teraz w ZTEshop.pl, X-Kom oraz Senetic w cenie 1199 PLN. W najbliższym czasie dostępność rozszerzy się o kolejne popularne sieci handlowe.

























źródło: Info Prasowe - ZTE