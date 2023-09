ZTE nubia Pad 3D – trójwymiarowa rewolucja

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

ądzisz, że era tabletów już przeminęła? Nic podobnego! ZTE nubia Pad 3D to przełomowy tablet graficzny, który otwiera zupełnie nowe horyzonty dla twórców i artystów oraz osób prowadzących biznes! Jego zdolność do trójwymiarowej interakcji oraz precyzyjny ekran dotykowy pozwalają na tworzenie nie tylko realnych obrazów, ale również profesjonalnych projektów graficznych i wizualizacji 3D. Przekątna trójwymiarowego ekranu ZTE nubia Pad 3D wynosząca 12.4 cala, odświeżanie 120Hz i rozdzielczość na poziomie 2.5K 2560 x 1600 sprawiają, że poszczególne elementy graficzne podczas oglądania obrazów, filmów lub grania jakby wychodzą poza urządzenie, zaś wszystkie detale wyświetlanego obrazu są idealnie odwzorowywane. Pojemnościowy, 10-punktowy ekran sprawdzi się doskonale w przypadku osób, których praca wymaga precyzji, np. w trakcie tworzenia grafik.







Za zdolność do wyświetlania obrazu w 3D odpowiada technologia Lightfield, opracowana przez specjalizującą się w dziedzinie wyświetlania obrazu 3D amerykańską firmę Leia Inc. Dzięki rozwiązaniom opartym na sztucznej inteligencji i trójwymiarowemu śledzeniu pozycji twarzy, nubia Pad 3D optymalizuje rozdzielczość obrazu 3D w zależności od kąta patrzenia na ekran oraz umożliwia wygodne oglądanie treści 3D niemal pod każdym kątem (super szeroki kąt widzenia 3D 86 stopni) i to nawet przez 8 osób w jednym czasie.



Za płynną pracę trójwymiarowego tabletu odpowiada bardzo mocny procesor Qualcomm snapdragon 888 taktowany zegarem 2.8GHz z jednostką graficzną GPU adreno 660. Tablet ma 128 GB szybkiej wbudowanej pamięci UFS 3.1, dlatego można na nim przechowywać dużą ilość zdjęć, plików i innych danych, zaś korzystanie z danych oraz proces ich przenoszenia obywa się z bardzo dużą prędkością. Płynne wykonywanie codziennych zadań umożliwia 8 GB pamięci RAM LPDDR5. Tablet posiada także czytnik kart pamięci do 1TB. Mimo zaawansowanej konfiguracji, nubia Pad 3D popracuje bardzo długo bez ładowania dzięki dużej baterii o pojemności 9070mAh, którą można szybko doładować z mocą 33W.



Zaawansowany aparat 3D i rewelacyjny dźwięk

ZTE nubia Pad 3D może pochwalić się wyjątkowym tylnym podwójnym aparatem 16+16 Mpix z ogniskową f/1.85 oraz podwójnym przednim 8+8 Mpix z f/2.2. Taka konfiguracja kamer daje możliwość wykonywania trójwymiarowych zdjęć o rozdzielczości maksymalnej 4656x2910 pikseli oraz nagrywania filmów 3D 30 fps w rozdzielczości 1920 x 1200 pikseli. Dodatkowo, nubia Pad 3D został wyposażony w system stereo złożony z 4 symetrycznych głośników, system audio Dolby Atmos oraz podwójny mikrofon z redukcją szumów. W zestawieniu z wyjątkowym ekranem 3D, tablet pozwala zatem na doświadczenie niezwykłych wrażeń oraz tworzenie unikatowych treści audiowizualnych.



Wszechstronność i kompatybilność

Tablet graficzny ZTE nubia Pad 3D działa pod kontrolą systemu operacyjnego Android, który oferuje szeroką gamę aplikacji i narzędzi wspierających pracę. Urządzenie jest również kompatybilne z popularnymi programami do grafiki komputerowej i projektowania, co ułatwia integrację z istniejącym oprogramowaniem. To również narzędzie, które świetnie sprawdzi się w każdej pracowni projektowej i architektonicznej, usprawniając pracę przy tworzeniu wysokoszczegółowych wizualizacji 3D. Sprawdzi się także w innych sektorach biznesowych na przykład w… okulistyce i optyce oraz wirtualnym butiku! Jak? Z jego pomocą optyk w kilka minut wykona wizualizację 3D, pokazującą jak twarz klienta będzie się prezentować w nowych okularach. Można też wirtualnie przymierzyć np. buty i łatwiej podjąć decyzję o ich zakupie.



Zaprojektowany dla twórców

Najważniejszą cechą, która wyróżnia ZTE nubia Pad 3D na tle innych tabletów graficznych, jest jego zdolność do trójwymiarowej interakcji. Dzięki zaawansowanemu systemowi śledzenia ruchu i załączonym okularom 3D, użytkownicy mogą pracować w wirtualnej przestrzeni, tworząc własne dzieła sztuki. Stereoskopowa kamera 3D pozwala również na tworzenie treści w trójwymiarze. Można również użyć aplikacji do konwersji i płynnie przekształcić swoje treści 2D w 3D.

Tablet dostarczy nowych wrażeń nie tylko w pracy. Dzięki niemu rozmowa z najbliższymi i przyjaciółmi na wideoczacie nabierze zupełnie nowych, trójwymiarowych kolorów! Dzięki nubii Pad 3D na nowo odkryjesz też swoje ulubione filmy i gry, które nabiorą niesamowitej głębi.



Nubię Tab 3D pokocha cała twoja rodzina – zwłaszcza dzieci, które docenią jej możliwości podczas nauki, dzięki dostępowi do ponad 1200 edukacyjnych filmów, gier i quizów 3D. Ten tablet nada edukacji zupełnie nowy wymiar – stanie się trójwymiarowa!



ZTE nubia Pad 3D został wyceniony na 5999 PLN.





























Źródło: Info Prasowe - ZTE