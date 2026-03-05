ZTE prezentuje nową generację FWA z AI, Wi-Fi 8 i 5G-A

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

ZTE zaprezentowało nową linię urządzeń Fixed Wireless Access nowej generacji ze wsparciem AI, Wi-Fi 8 oraz 5G-A. Wśród premier znalazły się dwa przełomowe modele: ZTE G6 Ultra – pierwsze na świecie urządzenie CPE z 5G-A, AI i Wi-Fi 8 oraz ZTE G6 Max – pierwszy 5G-A CPE obsługujący jednocześnie pasma Sub-6GHz i mmWave. Oba urządzenia bazują na platformie Snapdragon X85 5G Modem-RF System. ZTE G6 Ultra to pierwszy na świecie router 5G-A AI Wi-Fi 8 do zastosowań wewnętrznych. Łączy standard 5G-A (R18), obsługę pasm 400 MHz i agregację 6CC z trójzakresowym Wi-Fi 8 4x4 MIMO, osiągając prędkość do 19 Gb/s.







Urządzenie wykorzystuje antenę AI 6. generacji ze wzmocnieniem do 14 dBi oraz wykorzystującą algorytmy śledzenia sygnału i beam scanning 6.0, co zwiększa prędkość pobierania o 30%, a zasięg o 20%. Technologia AI dynamicznie zarządza przepustowością (rozpoznając ponad 4000 aplikacji), poprawiając efektywność o 20% oraz redukując opóźnienia oraz przeciążenia sieci nawet o 50% i 30%. Sprzęt jest przygotowany na streaming 8K i gaming VR.



Maksymalny zasięg: ZTE G6 Max

ZTE G6 Max to pierwszy na świecie zewnętrzny CPE 5G-A obsługujący jednocześnie Sub-6GHz i mmWave. Dzięki agregacji 800 MHz mmWave i 400 MHz Sub-6GHz osiąga prędkość do 12,5 Gb/s. Antena AI 6. generacji (do 14 dBi) zwiększa prędkość o 30% i rozszerza zasięg o 20%, umożliwiając łączność nawet na dystansie do 14 km. Obudowa o klasie IP67 oraz zakres pracy od -40°C do 60°C zapewniają niezawodność w trudnych warunkach. Urządzenie posiada port 10 Gb/s RJ45 i wspiera elastyczny montaż (ściana, słup, okno, biurko).



Strategia „5G for All” i inteligentny ekosystem

ZTE konsekwentnie realizuje strategię „5G for All”, rozwijając zarówno flagowe rozwiązania dla rynków rozwiniętych (5G-A, Wi-Fi 8), jak i przystępne cenowo modele dla rynków wschodzących. Nowa filozofia produktowa GIS oparta na ZTE AI FWA Solution, integruje energooszczędność, sztuczną inteligencję i bezpieczeństwo. System uczy się zachowań użytkowników, optymalizuje sygnał i QoS w czasie rzeczywistym oraz wzmacnia ochronę sieci, w tym funkcje kontroli rodzicielskiej.





















źródło: Info Prasowe - ZTE