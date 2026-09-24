ZTE przedstawia serię V80 – trzy smartfony do codziennych wyzwań

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Smartfon to dziś nieodłączny element codziennego życia, ale zakup nowoczesnego urządzenia nie musi oznaczać wydawania kilku tysięcy złotych. Z myślą o użytkownikach, którzy oczekują dużego ekranu, płynnego działania, długiego czasu pracy i nowoczesnych funkcji w atrakcyjnej cenie, powstała seria ZTE V80. Trzy nowe modele – V80 Max, V80 Vita i V80 Pro – łączą atrakcyjne wzornictwo, płynnie działające wyświetlacze 120 Hz, aparaty oraz praktyczne rozwiązania, wspierane przez sztuczną inteligencję. Seria V80 pokazuje, że zaawansowane technologie i przykuwający oko design mogą iść w parze z przystępną ceną.







ZTE V80 Max – duży ekran i bateria na długi dzień

ZTE V80 Max został zaprojektowany z myślą o użytkownikach, którzy oczekują dużego wyświetlacza, długiego czasu pracy, a także docenią wzmocnioną obudowę, o lepszej od standardowej wytrzymałości na upadki. Smartfon wyposażono w 6.9-calowy ekran HD+ o częstotliwości odświeżania 120 Hz i mocy podświetlenia 780 nitów. Za interaktywną obsługę powiadomień odpowiada funkcja Live Island, która prezentuje informacje m.in. o stanie baterii, połączeniach czy odtwarzanej muzyce.

Długi czas pracy zapewnia bateria 6000 mAh, obsługująca szybkie ładowanie 22.5 W. ZTE V80 Max oferuje też 4 GB RAM z możliwością wirtualnego rozszerzenia do 14 GB oraz 128 GB lub 256 GB pamięci wewnętrznej, którą można dodatkowo rozbudować za pomocą karty microSD.



Wysoka jakość fotografii wykonanych ZTE V80 Max to zasługa aparatu głównego 50 Mpix z funkcjami sztucznej inteligencji. Smartfon oferuje również podwyższoną odporność na upadki oraz ochronę przed pyłem i zachlapaniem zgodną ze standardem IP64. ZTE V80 Max jest dodatkowo wyposażony w technologię dźwięku DTS Ultra, NFC, czytnik linii papilarnych i hybrydowy Dual SIM. ZTE V80 Max został przetestowany przez niezależną jednostkę certyfikującą SGS pod kątem płynności działania. W ten sposób potwierdzono, że smartfon będzie cechować się wysoką wydajnością działania przez co najmniej 50 miesięcy.

Za model ZTE V80 Max zapłacicie 699 PLN.





ZTE V80 Vita – 256 GB pamięci i codzienna funkcjonalność

Drugim modelem w rodzinie jest ZTE V80 Vita. Wyposażony został w 6,75-calowy wyświetlacz o rozdzielczości 1940 × 900 pikseli, zagęszczeniu 317 PPI i odświeżaniu 120 Hz. Jasność szczytowa do 1000 nitów ma zapewniać dobrą czytelność obrazu także w pełnym słońcu. Za jakość zdjęć odpowiada aparat główny 50 Mpix z obsługą algorytmów AI i funkcją sterowania gestem Gesture Snap. Ośmiordzeniowy procesor o taktowaniu do 2,2 GHz współpracuje z 8 GB pamięci RAM, którą można wirtualnie rozszerzyć do 14 GB. Na pliki i aplikacje przeznaczono 256 GB pamięci wewnętrznej. Wśród dodatkowych funkcji w modelu ZTE V80 Vita znalazły się dedykowany przycisk AI Button z funkcją One-Tap AI Memory oraz Linkfree, umożliwiające komunikację na bliskie odległości bez wykorzystania sieci komórkowej. Smartfon oferuje także certyfikat IP64 oraz ulepszone parametry audio.

Cena za ZTE V80 Vita, to 999 PLN.





ZTE V80 Pro – fotografia 108 Mpix, 8 GB RAM i funkcje AI

Ostatni w omawianej grupie nowych smartfonów jest ZTE V80 Pro. Model ten jest skierowany do użytkowników, którzy oczekują rozbudowanych możliwości fotograficznych, dużej pamięci i dodatkowych funkcji zwiększających wygodę korzystania ze smartfona. Główny aparat o rozdzielczości 108 Mpix wykorzystuje funkcje AI, w tym 3-krotny bezstratny zoom, Gesture Snap oraz Dynamic Image. Wewnątrz ZTE V80 Pro kryje się ośmiordzeniowy procesor taktowany do 2,2 GHz, wspierany przez 8 GB rzeczywistej pamięci RAM, którą można dynamicznie rozszerzyć do 20 GB. Użytkownik otrzymuje tu aż 256 GB pamięci wewnętrznej.



ZTE V80 Pro jest wyposażony w 6.75-calowy ekran o rozdzielczości 1940 × 900 pikseli, zagęszczeniu 317 PPI i odświeżaniu 120 Hz. Szczytowa jasność sięga 1000 nitów i ułatwia korzystanie z telefonu również w bardzo jasnym otoczeniu. Smartfon ZTE V80 Pro wyposażono także w specjalny przycisk AI Button z funkcją One-Tap AI Memory. Technologia Linkfree umożliwia prowadzenie rozmów i przesyłanie wiadomości na bliskie odległości za pośrednictwem Bluetooth, bez konieczności korzystania z zasięgu sieci komórkowej. Smartfon oferuje również certyfikat IP64 oraz system Sound Effects, wzmacniający basy i poprawiający parametry dźwięku.

Nowy ZTE V80 Pro kosztuje 1099 PLN.



Bogactwo funkcji AI w MyOS 16

Lekka i świetnie zoptymalizowana nakładka MyOS 16 rozbudowywana jest o kolejne użyteczne rozwiązania sztucznej inteligencji. Każdy ze smartfonów serii V80 wyposażony jest w funkcje generowania tekstów i obrazów, a także wspierające w zakresie rozpoznawania prób oszustw, porządkowania danych oraz zaawansowanych tłumaczeń.

































źródło: Info Prasowe - ZTE