Zaczynają się Fotospacery z Xiaomi 13 Pro

Najnowszy sprzęt do mobilnej fotografii, fachowa wiedza doświadczonych fotografów, aktywny czas spędzony na świetnym hobby oraz okazja do poznania sekretów swojego miasta. Zapraszamy na fotospacery z Xiaomi 13 Pro i doświadczonymi mobilnymi fotografami ze społeczności Igers w Polsce. Fotospacery to sprawdzona formuła warsztatów. Ich uczestnicy, razem z doświadczonymi i znanymi na Instagramie fotografami mobilnymi z polskich społeczności Igers, wspólnie przemierzają mniej lub bardziej oczywiste zakamarki miast w poszukiwaniu dobrych ujęć i inspirujących kadrów. Uczą się warsztatu, trików, możliwości sprzętu oraz sposobów na wyciśnięcie z niego jak najwięcej. Nic nie rozwija wyobraźni i umiejętności tak jak praktyka pod okiem fachowców. Podczas spacerów uczestnicy będą mieli również okazję poznać kilka ciekawostek o mieście.







Xiaomi 13 Pro – Leica dla fotoamatorów

Podczas nadchodzącej serii fotospacerów uczestnicy zapoznają się z możliwościami Xiaomi 13 Pro. To smartfon stworzony do fotografii. Ma zaawansowany system tylnych aparatów od Leica z obiektywem Vario-Summicron 1:19-2.2/14-75 ASPH, z zakresem ogniskowych od 14 mm do 75 mm. Składa się z 23-milimetrowego, szerokokątnego aparatu głównego z bardzo dużą calową matrycą IMX989, 75-milimetrowego ruchomego teleobiektywu oraz 14-milimetrowego aparatu ultraszerokokątnego. IMX989 jest największą matrycą, jaka kiedykolwiek znalazła się w smartfonie. Duży sensor rejestruje kolorowe obrazy z wyraźnym kontrastem i zdefiniowanymi teksturami. Nowe „szkło" o ogniskowej 75 mm wykorzystuje konstrukcję pływającego obiektywu, aby osiągnąć zakres ostrzenia od 10 cm do nieskończoności. Jest to obiektyw idealny do kadrowania portretów i pięknych ujęć z bliska.



Gdzie? Kiedy? Jak dołączyć?

Na stronie wydarzenia https://app.evenea.pl/event/instameetxiaomi/ można już zapisywać się na pierwsze warsztaty mobilne we Wrocławiu. Kolejne zapisy ruszą wkrótce. Warto śledzić stronę https://igerspoland.pl/ i profil @igerspoland na Instagramie, gdzie będą pojawiały się na bieżąco informacje o warsztatach fotografii mobilnej w poszczególnych miastach.

Każdy fotospacer trwa około dwóch godzin. Zaczynamy o 11:00 już pierwszego kwietnia. Zapraszamy!

























