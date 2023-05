Zakończenie rozgrywek esportowych Predator Games 2023

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

W pierwszym sezonie międzyszkolnych rozgrywek esportowych Predator Games, innowacyjnego projektu organizowanego przez Acer Polska, esport wśród młodych talentów osiągnął nowy poziom. Trzy intensywne miesiące wypełnione zapisami, eliminacjami online i finałem offline stworzyły niesamowitą atmosferę, porównywalną z profesjonalnymi turniejami esportowymi. Popularność tego wydarzenia, oraz oprawa finałowych transmisji przyciągnęła sporo widzów przed ekrany monitorów generując fantastyczne emocje. Finał Predator Games zjednoczył graczy, nauczycieli i wybitnych gości w jedno spektakularne wydarzenie.







Z ogromnym entuzjazmem i osiągnięciem wyjątkowych rezultatów przez najlepszych graczy wyłonionych z 1024 placówek szkolnych w całej Polsce zakończył się pierwszy sezon międzyszkolnych rozgrywek esportowych Predator Games. Przez trzy miesiące trwania turnieju, który objął etapy zapisów, eliminacji online oraz spektakularny finał offline, zgromadzono zaangażowaną społeczność oraz wygenerowano znaczący wzrost zainteresowania tym dynamicznie rozwijającym się sektorem, zarówno wśród młodzieży jak i ich rodziców oraz nauczycieli a także partnerów biznesowych.



Spektakularny finał Predator Games był prawdziwym wydarzeniem offline, które porównać można do profesjonalnych turniejów esportowych. Wzbudzając ogromne emocje zarówno wśród uczestników, jak i widzów, finał odbył się w atmosferze rywalizacji na najwyższym poziomie. Wszystkie finałowe mecze Predator Games transmitowane były online na platformach takich jak Twitch, YouTube, kanałach twórców oraz na stronach głównych portali Wirtualna Polska i Onet, umożliwiając szerokiej publiczności śledzenie wydarzenia na żywo. Ponadto rozgrywki Rocket League były emitowane na antenie telewizji Polsat Games.



Mimo zamkniętej formuły wydarzenia, Predator Games gościł wiele znakomitych osobistości, które dodatkowo podkreśliły jego prestiż. Przedstawiciele Sponsora Generalnego, PKO Banku Polskiego oraz partnerzy wydarzenia, aktor Andrzej Woronowicz oraz Justyna Orłowska z Centrum GovTech Polska, to tylko niektórzy z wybitnych gości, którzy zaszczycili nas swoją obecnością.



Najlepsi z najlepszych

W pierwszym sezonie Predator Games, rywalizacja toczyła się w czterech grach: League of Legends, Rocket League, Fortnite i Szachy, czołowe miejsca w poszczególnych grach przypadły następującym szkołom:

League of Legends - Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Ostrowi Mazowieckiej

Rocket League - Zespół Szkół Technicznych im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Grudziądzu

Fortnite - Szkoła w Chmurze

Szachy - Akademickie Liceum Ogólnokształcące Politechniki Wrocławskiej



Ostateczna klasyfikacja generalna pierwszego sezonu Predator Games przedstawia się następująco:

1 miejsce - Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Ostrowi Mazowieckiej

2 miejsce - Szkoła w Chmurze

3 miejsce - Zespół Szkół Technicznych im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Grudziądzu



Osiągnięcia tych szkół, wraz z wyróżnieniem najbardziej wartościowych graczy w każdej z gier, świadczą o potężnym potencjale esportu w sferze edukacyjnej, otwierając nowe perspektywy dla firm zainteresowanych zaangażowaniem się w rozwój talentów i promowanie innowacyjnych rozwiązań.





























Źródło: Info Prasowe / Acer