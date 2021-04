Zalman - riser PCIe 4.0 do pionowego montażu kart graficznych

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Zalman ZM-RCG422 to ciągle jeden z niewielu riserów zgodnych ze standardem PCI-Express 4.0. Może on więc zaoferować nawet dwukrotnie wyższą przepustowość w porównaniu do modeli z interfejsem poprzedniej generacji. Ma też być w pełni zgodny z najnowszymi kartami graficznymi, takimi jak GeForce’y RTX z serii 3000. W prezentowanej taśmie przedłużającej wiązki połączeniowe są wykonane z cienkich (30 AWG), miedzianych drutów, poprowadzono też dwuwarstwowe linie zasilające PCIe. To wszystko ma zapewnić tej smukłej, płaskiej konstrukcji wysoką elastyczność, wydajność transmisji i stabilne zasilanie.







Jak przystało na riser dla wymagających, taśma Zalman ZM-RCG422 ma oferować wytrzymały mechanizm blokujący kartę. Styki połączeniowe powleczono 24-karatowym złotem, co ma chronić je przed utlenianiem i poprawiać integralność sygnału. Przed przetarciami i innymi uszkodzeniami przewody chroni warstwa z tworzywa PVC.



Według testów przeprowadzonych przez producenta, riser Zalman ZM-RCG422 praktycznie nie powinien mieć wpływu na osiągi systemu, co bywa bolączką części dostępnych na rynku konstrukcji. Zarówno maksymalna przepustowość złącza PCIe 4.0 jak i osiągi kart do niego podłączonych są niemal identyczne z i bez użycia komponentu. Badając przepustowość interfejsu uzyskano 23,56 GB/s z riserem ZM-RCG422 oraz 23,58 GB/s bez niego. W teście Time Spy Extreme, konfiguracja zbudowana z CPU AMD Ryzen 9 3900X, 16 GB RAM i karty GeForce RTX 3080 wykręciła 8280 punktów z oraz 8290 punktów bez użycia taśmy Zalmana.



Riser PCIe 4.0 Zalman ZM-RCG422 ma 220 mm długości i będzie oferowany w kolorze czarnym. Do Polski produkt powinien trafić już w przyszłym miesiącu. Jego cena detaliczna ma wynosić około 270 PLN.





Dane techniczne:

• model: ZM-RCG422

• kolor: czarny

• kompatybilność: PCI-Express 4.0

• materiały:

- główne komponenty: PCBA, drut miedziany 30 AWG;

- izolacja: PE, OR, PP, PVC;

- pozostałe: nikiel, złoto, mosiądz

• długość kabla: 220 mm

• maksymalne natężenie prądu: 1.1 A na pin kontaktowy

• temperatury pracy: od -10 do +80 stopni Celsjusza

























Źródło: Info Prasowe / EntryMedia