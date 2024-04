Zalman Alpha2 36 — efektowne chłodzenie typu AiO

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma Zalman zaprezentowała właśnie nowe systemy chłodzenia z linii Alpha2. Topowym modelem z tej serii jest Alpha2 36 z niemal 40-centymetrowym radiatorem i trzema wentylatorami. Zalman Alpha2 36 to chłodzenie typu AiO (All-in-One) wyróżniające się nietypowym designem i efektownym podświetleniem ARGB. Całość posiada niewielki wyświetlacz, który wyświetla aktualną temperaturę procesora. Pomiar dokonywany jest bezpośrednio z BIOS-u, a zatem użytkownik może monitorować pracę CPU bez potrzeby dodatkowej konfiguracji. Nowy system chłodzenia od firmy Zalman odznacza się również pokrywą pompy, która została zaprojektowana w taki sposób, by dało się ją obrócić o 360 stopni. Użytkownik może więc zamontować chłodnicę w wybranej przez siebie pozycji. Komputerowi entuzjaści powinni docenić z kolei innowacyjny system zapobiegania przeciążeniom pompy poprzez rozdzielenie dopływu i wylotu chłodziwa.







Do pozostałych cech chłodzenia Zalman Alpha2 36 należy zaliczyć sporych rozmiarów aluminiowy radiator, sterownik PWM pozwalający na kontrolę prędkości obrotowej wentylatorów ZM-AF120, a także gumowe podkładki minimalizujące ich drgania. Omawiany model jest kompatybilny z najnowszymi podstawkami AMD i Intela (AM5 / LGA 1700).



Chłodzenie Zalman Alpha2 36 jest już dostępne w sklepach w cenie od około 350 PLN. Produkt można kupić w czarnej lub białej wersji kolorystycznej.

































źródło: Info Prasowe - Entrymedia