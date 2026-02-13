Zalman Alpha2 SE A36 — efektowny zestaw AiO dla wymagających

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma Zalman rozszerza ofertę układów chłodzenia cieczą typu All-in-One. Model Alpha2 SE A36 to rozbudowany zestaw AiO z chłodnicą 360 mm, zaprojektowany z myślą o wydajnych procesorach oraz efektownych konfiguracjach komputerowych. Jednym z wyróżników modelu Alpha2 SE A36 jest moduł podświetlenia inspirowany niestandardowymi układami chłodzenia cieczą. W trybie ARGB całość oferuje dynamiczne efekty świetlne, tworzące wrażenie przepływającej wody, jednak użytkownik i tak ma możliwość łatwego dopasowania i koordynacji szerokiej gamy efektów świetlnych z resztą podzespołów.







Sercem konstrukcji jest ulepszona, wysokowydajna pompa wodna. Producent przeprojektował jej konstrukcję z myślą o zwiększeniu efektywności chłodzenia oraz stabilności pracy przy dużym obciążeniu procesora. Jednostka pracuje z prędkością do 3300 obr./min, co pozwala na uzyskanie wysokiego przepływu i odpowiedniej prędkości cieczy w układzie. Za skuteczny transfer ciepła odpowiada podstawa o wysokiej przewodności cieplnej wykonana w 100% z czystej miedzi. Miedź, dzięki bardzo wysokiemu współczynnikowi przewodnictwa cieplnego, powinna efektywnie absorbować energię cieplną z IHS i szybko przekazywać ją do krążącego w układzie płynu. Takie rozwiązanie ma pozwalać na sprawne rozpraszanie ciepła i ograniczenie nagłych skoków temperatury przy dynamicznych zmianach obciążenia.



Ważnym elementem zestawu jest także aluminiowa chłodnica 360 mm, na której pracują trzy wentylatory 120 mm z regulacją PWM, osadzone we wspólnej, pojedynczej ramie. Rozwiązanie to upraszcza zarządzanie okablowaniem, ograniczając liczbę przewodów oraz punktów podłączenia. Dodatkowo zminimalizowana liczba złączy poprawia kompatybilność z płytami głównymi oraz hubami wentylatorów i ARGB.



Alpha2 SE A36 jest kompatybilny z aktualnymi podstawkami Intel (LGA1700 / LGA1851) oraz AMD (AM5 / AM4), co czyni go uniwersalnym rozwiązaniem przy budowie nowego zestawu lub modernizacji istniejącej platformy. W ofercie firmy Zalman jest czarna oraz biała wersja kolorystyczna, dostępne są również modele Alpha2 SE A24 z chłodnicą 240 mm.



Zestaw Zalman Alpha2 SE A36 jest już dostępny w polskich sklepach w cenie od około 270 PLN.































źródło: Info Prasowe - Entrymedia