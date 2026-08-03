Zalman CHRONIX V2 - przewiewna obudowa z podświetleniem ARGB

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Nowa propozycja Zalmana to obudowa typu ATX Mid-Tower, która łączy minimalistyczny design z panoramiczną ekspozycją wnętrza komputera. Konstrukcja wykorzystuje panele z hartowanego szkła z przodu i z boku, co pozwala dobrze wyeksponować podzespoły oraz podświetlenie zestawu, a jednocześnie zapewnia wygodny dostęp do komponentów dzięki beznarzędziowemu demontażowi paneli. Zalman zadbał o solidne fabryczne chłodzenie. Obudowa standardowo wyposażona jest w trzy wentylatory 120 mm ARGB z efektem infinity mirror: dwa odwrócone wentylatory ARGB na boku, które zasysają świeże powietrze do środka, oraz jeden wentylator ARGB z tyłu, odpowiadający za wyrzut ciepłego powietrza. Całość uzupełniają przewiewne panele mesh na górze, dole i z tyłu konstrukcji.







Wnętrze obudowy przygotowano z myślą o rozbudowanych konfiguracjach. CHRONIX V2 obsługuje płyty główne ATX, microATX i Mini-ITX, karty graficzne o długości do 410 mm, chłodzenia CPU o wysokości do 165 mm oraz zasilacze o długości do 200 mm. Przewidziano także siedem slotów PCI oraz miejsca na nośniki: 1x combo 3.5”/2.5”, 1x 3.5” HDD i 2x 2.5” SSD.



Obudowa pozwala na rozbudowę chłodzenia powietrznego i wodnego. Łącznie oferuje miejsca na maksymalnie dziewięć wentylatorów: 3 x 120 mm lub 2 x 140 mm na górze, 2 x 120 mm z boku, 1 x 120 mm z tyłu oraz 3x 120 mm na dole. W przypadku chłodzenia cieczą można zamontować radiator do 360 mm na górze, do 240 mm z boku oraz 120 mm z tyłu. Panel I/O obejmuje natomiast przycisk zasilania, przycisk Reset/LED, złącza HD Audio, 1x USB 2.0, 1x USB 3.0 oraz 1x USB Type-C 5 Gb/s.



Zalman CHRONIX V2 dostępny jest w wersji czarnej i białej w cenie od około 200 PLN.



























źródło: Info Prasowe - Entrymedia