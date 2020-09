Zalman CNPS20X już w sklepach

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Zalman CNPS20X to konstrukcja dwuwieżowa konstrukcja o wadze 1,3 kg. Ze względu na wysokość równą 165 mm warto upewnić się, że w obudowie jest dość miejsca na tak pokaźne chłodzenie. Jest ono adresowane do fanów ekstremalnych osiągów - posiadaczy topowych CPU i overclockerów. Świadczy o tym specyfikacja, która mówi o maksymalnym TDP 300 W. Zalman staje więc w szranki z flagowcami konkurencji i niejednym zestawem typu AiO. Wyposażony w sześć ciepłowodów cooler transferuje ciepło do wykonanego miejscami z czystej miedzi radiatora. Posiada on system 350 kanalików powietrznych i system falistych żeber 4D.







Dzięki nim całkowita powierzchnia oddawania ciepła ma przekraczać 1,5 m2. Obieg powietrza wymuszają dwa wentylatory o średnicy 140 mm. Mają one podwójne łopatki i konfigurowalne podświetlenie Spectrum RGB LED.

Tym ostatnim można zarządzać poprzez oprogramowanie Z-Sync. W zestawie z chłodzeniem użytkownik otrzymuje pastę termoprzewodzącą ZM-STC8, która ma pomóc wykorzystać pełny potencjał masywnego coolera. Zainteresowani jego zakupem nie muszą już dłużej czekać. Zalman CNPS20X jest już dostępny w polskich sklepach. Trzeba za niego zapłacić około 360 zł.





Dane techniczne:

• model: CNPS20X

• wymiary (W x S x G): 165 x 170 x 140 mm

• materiał: aluminium, miedź

• waga: 1300 g

• kompatybilne podstawki:

- Intel LGA2066/2011-V3/115X

- AMD: AM4/AM3+/AM3

• wymiary wentylatora: 140 x 140 x 26 mm

• liczba wentylatorów: 2

• prędkość obrotowa wentylatora: 800 - 1500 obr./min. (+/- 10%)

• maks. przepływ powietrza: ok. 104 m3/h (+/-10%)

• maks. natężenie hałasu: 29 dB(A) +/-10%

• łożyskowanie wentylatora: FDB

• żywotność: 100000 godzin

• pobór energii:

- wentylator (1 szt.): 3.36 W

- podświetlenie LED: 1.5 W































Źródło: Info Prasowe / Entrymedia