Zalman CNPS9X ECO DS — kompaktowy cooler z wbudowanym ekranem

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma Zalman zaprezentowała nowe chłodzenie procesora, które łączy prostotę wykonania z wysoką wydajnością i… monitorowaniem na żywo podstawowych parametrów. Model CNPS9X ECO DS wyróżnia się przede wszystkim cyfrowym panelem, który w czasie rzeczywistym wyświetla parametry takie jak poziom użycia CPU, aktualną temperaturę procesora oraz pobór mocy. To istotna zaleta dla entuzjastów i overclockerów, którzy cenią pełną kontrolę nad systemem. Sama konstrukcja chłodzenia bazuje natomiast na czterech miedzianych rurkach cieplnych z technologią DTH (Direct Touch Heatpipe), czyli bezpośrednim styku rurki z procesorem, co ma zapewnić minimalny opór cieplny i wysoką efektywność chłodzenia.







Na pokładzie znajduje się wentylator 120 mm z łożyskiem hydraulicznym z opcją regulacji prędkości obrotowej w zakresie od 600 do 2100 obr./min. Maksymalny przepływ powietrza to 571 CFM (±10 %) przy maksymalnym ciśnieniu statycznym 241 mmH₂O (±10 %), co oznacza, że radiator może efektywnie odprowadzać ciepło nawet przy bardzo dużym obciążeniu. Jednocześnie dbałość o kulturę pracy została zachowana - regulacja PWM umożliwia automatyczne dopasowanie prędkości wentylatora tak, by zapewnić optymalny balans pomiędzy chłodzeniem a hałasem.



Rozmiary chłodzenia to 120 x 71 x 155 mm przy wadze 498 g. Dzięki temu model zmieści się w wielu obudowach typu ATX/mATX/ITX. Kompatybilność obejmuje gniazda Intel LGA1851 / LGA1700 oraz AMD AM5 / AM4, a ponadto producent deklaruje obsługę procesorów o współczynniku TDP do 190 W.



Zalman CNPS9X ECO DS to proste w konstrukcji, ale również gustowne chłodzenie - warto zwrócić uwagę na czarną powłokę miedzianych rurek poprawiającą zarówno przewodność cieplną, jak i odporność na korozję. Dodatkowo na pokład trafiły gumowe amortyzatory redukujące wibracje wentylatora, które powinny redukować poziom hałasu podczas pracy.



Cooler Zalman CNPS9X ECO DS jest już dostępny w polskich sklepach w cenie około 100 PLN.



























źródło: Info Prasowe - Entrymedia