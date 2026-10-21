Zalman D30 — panoramiczna obudowa z dwukomorowym wnętrzem

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Panoramiczna konstrukcja wcale nie musi zajmować sporo miejsca na biurku. Pokazuje to nowa obudowa Zalman D30, która oferuje efektowną ekspozycję podzespołów z dwukomorowym wnętrzem oraz rozbudowanymi możliwościami chłodzenia. Model D30 wyróżnia się bezramkowym połączeniem przedniego i bocznego panelu ze szkła hartowanego, zapewniającym szeroki widok na wnętrze komputera. Obie tafle wyposażono w mechanizm push-pin, dzięki któremu można je szybko zdemontować bez skomplikowanego rozkręcania obudowy. Co istotne, od razu po rozpakowaniu można liczyć na solidne chłodzenie, bowiem obudowa otrzymuje fabrycznie trzy wentylatory ARGB 120 mm - dwa modele z odwróconymi łopatkami z boku oraz jeden wentylator wyciągowy z tyłu.







Nietypowym rozwiązaniem jest tutaj dolna część nachylona pod kątem 8 stopni, zaprojektowana z myślą o sprawniejszym doprowadzaniu chłodnego powietrza. Po zainstalowaniu na niej dodatkowych trzech wentylatorów, strumień rozdzielany jest na dwa kierunki. Część trafia bezpośrednio w stronę karty graficznej, a część kierowana jest wyżej, w okolice procesora i sekcji zasilania płyty głównej. Co więcej, dodatkowy dopływ zapewnia perforowany panel boczny. Konstrukcja jest również przygotowana do obsługi aż 9 rotorów i chłodzenia cieczą. Na górze można zamontować radiator o długości do 360 mm, natomiast z tyłu przewidziano miejsce na chłodnicę 120 mm. Producent nie zapomniał także o magnetycznych filtrach przeciwkurzowych. Umieszczono je na górze, z boku oraz na dole, a zatem można liczyć na utrzymanie wnętrza w czystości.



Dwukomorowe wnętrze D30 przystosowano do płyt głównych Micro-ATX oraz Mini-ITX. Mimo kompaktowych rozmiarów konstrukcja pozwala jednak zamontować kartę graficzną o długości do 410 mm, chłodzenie procesora o wysokości do 160 mm oraz zasilacz o długości do 180 mm. Producent przewidział również pięć slotów rozszerzeń PCI oraz miejsca na jeden nośnik 2.5-calowy i dwa dyski 3.5-calowe. Zalman zadbał także o prowadzenie okablowania po drugiej stronie tacki płyty głównej, co ułatwia zachowanie uporządkowanego wnętrza widocznego przez panoramiczne przeszklenie. Panel I/O obejmuje USB 3.0, USB 2.0 oraz złącza audio dla słuchawek i mikrofonu, a osobny przycisk LED/Reset pozwala na wygodną obsługę systemu.



Zalman D30 oferowany jest w kolorze czarnym.































źródło: Info Prasowe - Entrymedia