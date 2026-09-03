Zalman D40 — siedem wentylatorów ARGB i panoramiczny wgląd

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Panoramiczna obudowa nie musi być wyłącznie efektowną gablotą na podzespoły. Pokazuje to model Zalman D40, który oferuje także rozbudowany układ chłodzenia, dwukomorową konstrukcję oraz rozwiązania ułatwiające składanie zestawu. Nowy model wykorzystuje bezramkowy układ frontowego i bocznego panelu ze szkła hartowanego, dzięki czemu podzespoły pozostają dobrze widoczne z kilku stron. Obie tafle można szybko zdemontować dzięki mocowaniu typu push-pin. Charakterystycznym elementem D40 jest również nachylona pod kątem 8 stopni dolna część obudowy, która ma usprawniać dopływ chłodnego powietrza i kierować je zarówno w stronę karty graficznej, procesora i sekcji zasilania płyty głównej.







Mocnym punktem obudowy jest fabryczny system wentylacji. Zalman D40 otrzymuje od razu siedem wentylatorów ARGB - trzy modele umieszczono z boku, kolejne trzy na dole, a jeden klasyczny wentylator pracuje z tyłu. Łącznie konstrukcja pozwala zamontować do 10 wentylatorów, a w zestawie znajduje się także hub PWM i ARGB ułatwiający sterowanie prędkością obrotową oraz podświetleniem. Zalman D40 jest również przygotowany do współpracy z chłodzeniem cieczą. Na górze można zamontować radiator o długości do 360 mm, natomiast z tyłu przewidziano miejsce na jednostkę 120 mm. Producent nie zapomniał też o filtrach przeciwkurzowych - znalazły się na górze, z boku i na dole, co powinno ograniczać osadzanie się kurzu bez nadmiernego ograniczania przepływu powietrza.



Obudowa ma też przestronne, dwukomorowe wnętrze przygotowane do obsługi płyt głównych ATX, Micro-ATX i Mini-ITX. W środku zmieszczą się karty graficzne o długości do 410 mm, chłodzenie procesora o wysokości do 160 mm oraz zasilacze o długości do 180 mm. Producent przewidział także siedem slotów rozszerzeń PCI, wspornik dla karty graficznej oraz sloty na nośniki 2,5- i 3,5-calowe. Panel I/O obejmuje natomiast port USB 3.0, szybkie USB Type-C o przepustowości 20 Gb/s oraz złącza słuchawkowe i mikrofonowe.



Obudowa Zalman D40 dostępna jest w wersji czarnej i białej. Informacje dotyczące ceny detalicznej i dostępności na polskim rynku będą zależne od poszczególnych kanałów sprzedaży.

























źródło: Info Prasowe / Entrymedia