Zalman M4 White — gustowna obudowa dla wymagających

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma Zalman zaprezentowała nową obudowę M4 White, która powinna przypaść do gustu użytkownikom szukającym niewielkiej, aczkolwiek gustownej i dobrze wyposażonej obudowy. Produkt może stanowić doskonałą bazę dla podzespołów w białych wersjach kolorystycznych. Zalman M4 White to obudowa typu mATX Mini-Tower, w której można umieścić płytę główną w formacie mATX i Mini-ITX. Całość odznacza się wymiarami 385 x 208 x 425 mm i wagą 4.1 kg. Na pierwszy rzut oka nowy model wyróżnia się bardzo prostym, minimalistycznym designem, na który składa się siatkowy front oraz umieszczony na zawiasach boczny panel ze szkła hartowanego. Na górze i na dole obudowy umieszczono natomiast filtry mające chronić podzespoły i zapewniać niezakłócony przepływ powietrza.







Co najbardziej docenią gracze i entuzjaści to fakt, że w obudowie umieszczono aż cztery wentylatory 120 mm LED ARGB, które powinny zadbać o odpowiednią wentylację oraz efektowne iluminacje (w sumie można zainstalować do ośmiu rotorów). Wart uwagi jest również panel I/O, który zawiera nie tylko przyciski zasilania oraz gniazda audio, ale również trzy porty USB (w tym dwa w standardzie 3.0).



Mimo niewielkich gabarytów Zalman M4 White umożliwi instalację wielu podzespołów z wysokiej półki. Wewnątrz można zamontować trzy dodatkowe radiatory (do 240 mm na froncie), a także do czterech dysków SSD 2.5”, chłodzenie procesora o wysokości do 157 mm, kartę graficzną o długości do 320 mm oraz zasilacz o długości do 140 mm. Na pokładzie znalazły się także cztery sloty PCIe.



Obudowa Zalman M4 White ma być dostępna w sprzedaży jeszcze w tym roku. Póki co jej cena nie jest jeszcze znana.

































Źródło: Info Prasowe - Entrymedia