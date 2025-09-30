Zalman P40 Namu — nowoczesna obudowa z drewnianym akcentem

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Trendem ostatnich lat są obudowy komputerowe eksponujące komponenty dzięki szerokiemu, panoramicznemu widokowi. Zalman kontynuuje ten kierunek, prezentując swój model P40 w wyjątkowej wersji Namu z drewnianymi elementami. Najbardziej wyróżniającym elementem konstrukcji są dwie tafle hartowanego szkła o grubości 4 mm, umieszczone z przodu oraz z obudowy. Dzięki ich połączeniu bez widocznych ramek całość sprawia wrażenie otwartej przestrzeni. Całość uzupełnia elegancka, drewniana listwa, będąca jednocześnie łatwo dostępnym panelem I/O. Znajdziemy na nim m.in. gniazdo USB 3.0, USB typu C oraz włącznik/wyłącznik.







Model P40 Namu od Zalmana został zaprojektowany z myślą o użytkownikach oczekujących również dobrej wentylacji. Standardowo obudowa otrzymuje cztery wentylatory ZM-AF120 z adresowalnym podświetleniem ARGB – trzy z nich znajdują się z boku, przy płycie głównej, a jeden zamontowano z tyłu. O czystość wnętrza dbają dwa magnetyczne filtry przeciwkurzowe, ulokowane na górze i na dole konstrukcji. Zalman P40 Namu to obudowa zaprojektowana także myślą o tych entuzjastach, którzy oczekują pełnej swobody w konfiguracji swojego zestawu. Konstrukcja pozwala na montaż płyt z ukrytymi złączami czy instalację GPU w orientacji wertykalnej. Imponować może także przestronność – w środku zmieścimy dwa radiatory 360 mm, masywny cooler CPU o wysokości do 165 mm czy kartę graficzną o długości aż 420 mm.



Obudowa Zalman P40 Namu dostępna jest w czarnym lub białym wariancie kolorystycznym w cenie około 290 PLN.

























źródło: Info Prasowe - Entrymedia