Zalman P50 DS — przestronna obudowa z wbudowanym wyświetlaczem

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Nowa propozycja od Zalmana - model P50 DS - łączy w sobie nowoczesny design z rozwiązaniami, które zostały już docenione przez wielu pecetowych pasjonatów. Ta obudowa typu Midi Tower stawia na panoramiczny widok na podzespoły dzięki dużym panelom z hartowanego szkła, które w razie konieczności można zdemontować bez użycia narzędzi. Jednym z charakterystycznych elementów obudowy P50 DS jest wbudowany ekran wyświetlający parametry systemu w czasie rzeczywistym, m.in. temperatury CPU i GPU oraz czas pracy. To funkcja, która wyróżnia ją na tle wielu konkurencyjnych konstrukcji. Dzięki temu użytkownik może łatwo śledzić kluczowe dane bez uruchamiania osobnych narzędzi do diagnostyki.







Producent zadbał o rozbudowaną wentylację. Obudowa standardowo wyposażona jest w cztery wentylatory ZM-AF120 ARGB (trzy z boku i jeden z tyłu), a dzięki odpowiednim przestrzeniom montażowym można zainstalować 6 dodatkowych rotorów. Całość obsługuje też radiatory AiO do 360 mm na bok i górę, co czyni ją solidnym wyborem pod systemy wymagające solidnego chłodzenia. Wnętrze obudowy zostało zaprojektowane z myślą o dobrej organizacji kabli oraz zgodności z różnorodnymi podzespołami. Model P50 DS jest kompatybilny z płytami głównymi ATX, Micro-ATX i Mini-ITX, a przestrzeń ma wystarczać dla kart graficznych o długości do 435 mm i chłodzeń CPU o wysokości do 178 mm. Dodatkowo przewidziano sloty na nośniki 3.5’’ i 2.5’’, a całość uzupełniają praktyczne porty na froncie: 1x USB-C, 2x USB 3.0 oraz gniazda audio.



Obudowa Zalman P50 DS dostępna jest w dwóch wersjach kolorystycznych: czarnej i białej. Cena detaliczna wynosi 280 PLN.





























źródło: Info Prasowe - Entrymedia