Zalman P60 – dual-chamber z panoramicznym szkłem i chłodzeniem

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 1

Firma Zalman, renomowany producent komponentów komputerowych, prezentuje nową obudowę Zalman P60. To model typu ATX Mid-Tower, który łączy efektowny, nowoczesny design z wysoką funkcjonalnością oraz dużą swobodą konfiguracji, odpowiadając na potrzeby graczy i entuzjastów sprzętu PC. Zalman P60 dostępny jest w dwóch wariantach kolorystycznych – czarnym oraz białym – dzięki czemu z łatwością dopasuje się do estetyki niemal każdego zestawu komputerowego. Najbardziej charakterystycznym elementem obudowy Zalman P60 jest panoramiczny panel z hartowanego szkła, obejmujący front oraz boczną ścianę konstrukcji. Bezramkowe połączenie szkła zapewnia niezakłócony widok na wnętrze komputera, pozwalając w pełni wyeksponować komponenty oraz podświetlenie ARGB.







Wydajne chłodzenie i fabryczne ARGB

Zalman P60 został zaprojektowany z myślą o wysokiej wydajności termicznej. W standardzie obudowa wyposażona jest w pięć wentylatorów z podświetleniem ARGB, które dbają o optymalny przepływ powietrza i efektowną prezentację wnętrza. Konstrukcja umożliwia montaż nawet jedenastu wentylatorów. Model wspiera również chłodzenie cieczą, pozwalając na instalację radiatorów o długości do 360 mm, co czyni go doskonałą bazą pod wydajne zestawy gamingowe i workstation.



Przestrzeń i pełna kompatybilność

Obudowa Zalman P60 oferuje szeroką kompatybilność z najpopularniejszymi standardami płyt głównych – ATX, micro-ATX oraz Mini-ITX. Przestronne wnętrze pozwala na montaż:

- chłodzeń procesora o wysokości do 170 mm,

- kart graficznych o długości nawet 435 mm,

- zasilaczy ATX oraz wielu nośników danych 2.5” i 3.5”.



Dodatkowym atutem jest regulowana podpórka GPU, która skutecznie zapobiega uginaniu się ciężkich kart graficznych.

Zalman P60 został zaprojektowany z myślą o nowoczesnych płytach głównych z odwróconym złączem ( Back Connector). Obudowa posiada dedykowane wycięcie na tylne złącza, dzięki czemu wspiera konstrukcje takie jak ASUS BTF czy Gigabyte Project Stealth.



Nowoczesny panel I/O

Na obudowie znalazł się praktyczny, łatwo dostępny panel I/O wyposażony w port USB typu C, USB 3.0 oraz złącza audio, co znacząco podnosi komfort codziennego użytkowania.



Idealna baza pod nowoczesny zestaw PC

Zalman P60 to propozycja dla użytkowników poszukujących obudowy, która łączy estetykę, bardzo dobrą wentylację oraz wysoką kompatybilność z nowoczesnymi komponentami. Model ten doskonale sprawdzi się zarówno w efektownych zestawach gamingowych, jak i w wydajnych komputerach do pracy kreatywnej.



Zalman P60 trafiła już do sprzedaży w Polsce w cenie wynoszącej około 400 PLN.































źródło: Info Prasowe - Entrymedia