Zalman Reserator5 Z24 i Z36 - wydajne chłodzenia AiO

Autor: Sebastian Wiśniewski (NetCop)

Zalman słynie z wielu ciekawych rozwiązań chłodzących dla procesorów. Jedną z najnowszych propozycji w ofercie tego producenta jest seria zestawów AiO Reserator5, która liczy sobie dwa modele: Z24 i Z36.

Model Reserator5 Z24 posiada radiator o długości 240 mm oraz dwa wentylatory o średnicy 120 mm. Cechą charakterystyczną tego chłodzenia jest unikatowa, autorska pompa z dwoma wirnikami. Takie rozwiązanie pozwala na niezależną obsługę dopływu i odpływu cieczy, dzięki czemu można liczyć nie tylko na dłuższą żywotność pompy, ale także mniejszy generowany hałas.



Esteci z pewnością docenią obecne podświetlenie ARGB, które można dostosować wedle własnego uznania lub dopasować do istniejących już iluminacji obsługiwanych przez programy: Aura Sync, RGB Fusion 2.0, Razer Chroma, Mystic Light, Spectrum RGB czy Polychrome Sync. Zalman Reserator5 Z24 dostępny jest w dwóch wersjach kolorystycznych: czarnej i białej. W zestawie z chłodzeniem znajduje się popularna i ceniona pasta termo przewodząca ZM-STC8. Całość kompatybilna jest ze wszystkimi najpopularniejszymi podstawkami od AMD i Intela (w tym z LGA 1700).



Drugi z modeli - Reserator5 Z36 przeznaczony jest dla entuzjastów, którzy mają już odpowiednio przestronną i dopasowaną obudowę. Radiator tego chłodzenia ma 360 mm długości, na wyposażeniu znajdują się trzy wentylatory o średnicy 120 mm. Podobnie jak w wariancie Z24, tak i w tej wersji znajdziemy pompę z dwoma wirnikami, a także programowalne podświetlenie ARGB zgodne z oprogramowaniem Aura Sync, RGB Fusion 2.0, Razer Chroma, Mystic Light, Spectrum RGB i Polychrome Sync.



Zalman Reserator5 Z36 także dostępny jest w czarnej i białej wersji kolorystycznej, zawiera w zestawie pastę termo przewodząca ZM-STC8 i będzie pasować do wszystkich najpopularniejszych podstawek od AMD i Intela (w tym do LGA 1700).



Chłodzenie Zalman Reseractor5 Z24 dostępne jest w polskich sklepach w cenie od ok. 400 zł, zaś model Z36 można znaleźć za ok. 480 zł























Źródło: Zalman