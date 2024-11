Zalman Z10 DS – Model z 15.6-calowym panelem LCD

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Znudziły Cię typowe gamingowe obudowy i szukasz czegoś innowacyjnego? Nie możesz więc przejść obojętnie obok nowego modelu Zalman Z10 DS z wyjątkowym, 15,6-calowym panelem LCD, dzięki któremu zmienisz sposób korzystania z domowego peceta. Według lwiej części specyfikacji Zalman Z10 DS to kolejna standardowa obudowa komputerowa dla entuzjastów, jednak w tym modelu zamiast klasycznego przedniego panelu zastosowano… wyświetlacz LCD o przekątnej 15,6 cala. Panel ten cechuje się m.in. rozdzielczością Full HD, proporcjami 16:9 i jasnością do 250 nitów. Ekran może wyświetlać treści dowolnie skonfigurowane przez użytkownika, jak np. ozdobne animacje lub dane diagnostyczne, do których dostęp może być szczególnie istotny podczas grania w wymagające gry.







Użytkownik otrzymuje więc dodatkowy monitor, który może dodatkowo poszerzyć przestrzeń roboczą (jeśli obudowa domyślnie znajduje się obok głównego wyświetlacza). Warto w tym miejscu podkreślić, że istnieje możliwość łatwego odłączenia ekranu i ustawienia go w dowolnym miejscu na biurku za pomocą dołączonej podstawki. Nabywając obudowę Zalman Z10 DS użytkownik dostaje zatem dwa produkty w cenie jednego!



Poza tym Zalman Z10 DS to obudowa, która powinna spełnić wymagania każdego pecetowego pasjonaty. Produkt wyposażono m.in. w trzy wentylatory 120 mm (w tym jeden ARGB), boczny panel z 4-milimetrowego szkła hartowanego, wspornik dla GPU, filtry przeciwkurzowe i funkcjonalny panel I/O. Wewnątrz można zamontować chłodzenie CPU o wysokości do 173 mm i kartę graficzną o długości do 395 mm. Całość ma wymiary 474 x 220 x 488 mm i waży 9.5 kg.



Obudowa Zalman Z10 DS jest już dostępna w sprzedaży w cenie od około 880 PLN.

































źródło: Info Prasowe - Entrymedia