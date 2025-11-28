Zalman ZET 5 — wydajny cooler o wyglądzie silnika odrzutowego

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 1

Zalman ZET 5 to niezwykle efektowne chłodzenie CPU. Producent postawił na unikalną konstrukcję inspirowaną silnikiem odrzutowym samolotu, która wyróżnia się wysokim przepływem powietrza, ale nie tylko. Całość wygląda niepowtarzalnie, a nawet nieco futurystycznie, zwłaszcza że na pokładzie nie zabrakło podświetlenia ARGB idealnie komponującego się z gamingowymi zestawami PC. Wewnątrz obudowy znalazło się pięć miedzianych rurek cieplnych z masywnym aluminiowym radiatorem o łącznej powierzchni rozpraszania ciepła sięgającej 6725 cm². Całość chłodzona jest przez dwa 120-milimetrowe wentylatory z łożyskiem typu Hydro Bearing, które pracują w konfiguracji push-pull. Oferują one szeroki zakres pracy od 600 do 2000 obr./min. Maksymalny przepływ powietrza sięga 44.48 CFM, a poziom hałasu ma nie przekraczać 30.4 dB(A).







W modelu ZET 5 zastosowano także udoskonaloną podstawę RDTH (Reverse Direct Touch Heatpipe), która efektywnie przekazuje ciepło z procesora do rurek cieplnych, minimalizując straty termiczne. Dodatkowo na pokładzie ulokowano magnetyczne mocowanie z łączem pogo-pin, dzięki czemu instalacja coolera powinna być szybka i bezproblemowa.



Nowy cooler Zalman jest kompatybilny z szeroką gamą procesorów - obsługuje gniazda Intel LGA 1851/1700/1200/115X oraz AMD AM5/AM4. Urządzenie przeznaczone jest chłodzenia do procesorów o TDP do 220 W, a zatem powinno poradzić sobie nawet z najbardziej wymagającymi jednostkami. Warto dodać, że całość ma 158 mm wysokości, więc bez problemu zmieści się w większości standardowych obudów.



Zalman ZET 5 występuje w czarnej i białej wersji kolorystycznej. Cooler jest już dostępny w polskich sklepach w cenie od około 220 PLN.

























źródło: Info Prasowe - Entrymedia