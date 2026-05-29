Zalman ZM-MF916 — dodatkowy ekran na biurko i do obudowy

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Zalman ZM-MF916, to zewnętrzny moduł z ekranem LCD, który może pełnić funkcję panelu monitorującego. Urządzenie wyposażono w 9,16-calowy panel IPS o rozdzielczości 1920 x 462 piksele i odświeżaniu 60 Hz. Taki format sprawia, że ekran jest niski i szeroki, więc dobrze nadaje się do ustawienia pod monitorem, obok klawiatury albo wewnątrz obudowy z przeszklonym panelem bocznym. Producent przewidział też podstawkę, a sama konstrukcja ma wymiary 269 x 70 x 15 mm. Największą zaletą ZM-MF916 jest oprogramowanie OZ-Wide Software pozwalające skonfigurować widżety i wybrać, jakie dane mają być widoczne na panelu. Całość może wyświetlać informacje o CPU, GPU, pamięci RAM, nośnikach danych, prędkości wentylatorów, sieci, pogodzie, jakości powietrza czy godzinie. Zalman wspomina także o funkcji cyfrowej ramki na zdjęcia. Użytkownik ma więc spore możliwości personalizacji.







Wyświetlacz korzysta z przewodu USB 9-pin podłączanego do wewnętrznego złącza USB 2.0 na płycie głównej. W zestawie znajduje się również adapter USB 9-pin do USB typu A, co oznacza, że z ekranu można korzystać także poza obudową. To daje użytkownikowi większą swobodę przy planowaniu stanowiska - panel może trafić zarówno do środka komputera, jak i na biurko, gdzie posłuży jako osobny ekran z najważniejszymi informacjami o systemie.



Urządzenie trafi do sprzedaży w dwóch wersjach kolorystycznych — białej oraz czarnej — a jego sugerowana cena detaliczna wyniesie około 250 PLN.

























źródło: Info Prasowe / Entrymedia