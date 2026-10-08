Zalman ZM-VS3 DS — efektowna podpórka pod kartę graficzną

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Zalman ZM-VS3 DS to akcesorium, które może przydać się szczególnie w komputerach z dużymi i ciężkimi kartami graficznymi. Z czasem masywne konstrukcje mogą lekko opadać, co nie tylko psuje estetykę zestawu, ale w skrajnych przypadkach może też negatywnie wpływać na stabilność montażu. ZM-VS3 DS ma temu zapobiegać, podpierając kartę od dołu i utrzymując ją w odpowiedniej pozycji. Producent zapewnił regulowaną konstrukcję, dzięki czemu podpórka powinna pasować do różnych kart graficznych, w tym modeli dwu- i trzyslotowych. Przewidziano możliwość dostosowania wysokości oraz szerokości podparcia, a całość mocowana jest do otworu śledzia PCI pod kartą graficzną. Sama konstrukcja ma wymiary 288 x 15.5 x 105 mm, waży 284 g i została wykonana z plastiku oraz stali o grubości 1.5 mm.







Najbardziej charakterystycznym elementem ZM-VS3 DS jest jednak wbudowany ekran. Może on wyświetlać temperaturę CPU i GPU oraz aktualną godzinę, więc użytkownik nie musi uruchamiać dodatkowych programów na głównym monitorze, aby sprawdzić podstawowe dane diagnostyczne. Panel ten można odchylić pod kątem do 45 stopni, co powinno ułatwić odczyt informacji w zależności od ustawienia obudowy. Całość uzupełnia podświetlenie ARGB, które pozwala lepiej dopasować podpórkę do pozostałych elementów zestawu i stylistyki komputera.



Podpórkę Zalman ZM-VS3 DS, można już nabyć w europejskich sklepach (cena około 100 PLN), w białym lub czarnym kolorze. Kiedy trafi do Polski, nie określono.























źródło: Info Prasowe - Entrymedia