Zalman ZM700-LXII - budżetowy zasilacz do gamingowego PC

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Dzisiejsze komponenty komputerowe z najwyższej półki zdecydowanie nie należą do energooszczędnych. Gracze są więc zmuszeni do wyboru odpowiedniego zasilacza, który zapewni optymalną moc nie tylko teraz, ale również w przyszłości. Zalman ZM700-LXII jest wykonany w formacie ATX i bazuje na jednoszynowej konstrukcji zapewniającej 648 W mocy dla wyjścia +12V przy sprawności 92%. Produkt powinien więc wystarczyć z zapasem do wielu gamingowych konfiguracji z wydajną kartą graficzną. Na pokładzie znalazł się m.in. aktywny system PFC o maksymalnym współczynniku mocy 99% zapewniający spójne, stabilne wyjście oraz wysoką wydajność energetyczną. Ważnym elementem jest także kondensator 105 °C, którego celem jest zrównoważone zasilanie nawet przy wysokich temperaturach i napięciach.







Zasilacz Zalman ZM700-LXII posiada ponadto wbudowany filtr EMI dla redukcji szumów oraz transformator przełączający, który ma zapobiegać przeciążeniom prądu wejściowego. O odpowiedni poziom temperatury wewnątrz obudowy ma zadbać podwójny blok aluminiowego radiatora, a także wentylator 120 mm z łożyskiem tulejowym. Dodatkowym atutem omawianego zasilacza jest wysoka efektywność energetyczna w trybie czuwania (pobór mocy do 1 W) potwierdzona przez certyfikat ErP Lot 6.



Zasilacz Zalman ZM700-LXII jest dostępny w polskich sklepach w cenie około 220 PLN. Model ten objęty jest 2-letnią gwarancją producenta.

























Źródło: Info Prasowe / EntryMedia