Zalman prezentuje nowy znak słowny oraz nowe logo firmy

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma Zalman znana ze sprawdzonych rozwiązań chłodzących i obudów PC zaprezentowała właśnie nowy znak słowny oraz symbol. Producent podkreśla, że emblematy reprezentują wiedzę, doświadczenie, pochodzenie oraz pozycję nr 1 na rynku. Producent bardzo długo trzymał się dotychczasowego logotypu, jednak przyszedł w końcu odpowiedni moment na odświeżenie wizerunku. Celem tego ma być wyrażenie przedsiębiorczych ideałów firmy równolegle z duchem młodości i postępującej innowacyjności. Sam znak słowny Zalman został opracowany tak, aby skutecznie komunikować zasoby marki. Warto zwrócić uwagę na dyskretnie umieszczoną “jedynkę” w literze “L”, która ma podkreślać pozycję na rynku.







Najwięcej uwagi przyciąga nowe logo firmy Zalman. Jak tłumaczy sam producent, flaga narodowa Korei Południowej ma cztery symbole, które reprezentują niebo, ziemię, wodę i ogień. Zdecydowano się na wykorzystanie symbolu ognia i połączenie go z kształtem wentylatora oraz literą „Z”.



Jak tłumaczy producent, możliwość kontrolowania ognia/ciepła to podstawa tożsamości firmy. Ponadto struktura koreańskiego trygramu oraz zastosowane angielskie inicjały wyrażają dumę z bycia reprezentacyjną marką Korei Południowej oraz zobowiązanie do zmian i dalszego rozwoju.

Podstawowym kolorem Zalmana jest teraz „Excellent Dark Blue” (CMYK: C100, M100, K55 / RGB: R29, B219, B73 / #1D1349), który symbolizuje przejrzystość i chłód.



















Źródło: Info Prasowe / AMD